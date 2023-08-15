Эксперты отмечают, что условия по кредитам имеют все шансы стать кабальными

15 августа 2023, 17:45, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Центробанк 15 августа на внеочередном заседании второй раз за месяц экстренно повысил ключевую ставку – теперь она составляет 12% годовых. На этот шаг регулятор пошел, чтобы снизить инфляционные процессы и рост цен, которые в последнее время в России начали разгоняться. Как эта мера отразится на простых гражданах, читайте на amic.ru.

Почему Центробанк опять повысил ключевую ставку?

Созыву внепланового заседания ЦБ предшествовало значительное ослабление рубля – на открытии биржи 14 августа он преодолел отметку 100 к доллару США, а к полудню упал до 101 за доллар. Кроме того, показатель годовой инфляции в России, по данным на 7 августа, увеличился до 4,4%, при этом темп прироста цен в стране стремительно ускорился. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%, приводит сообщение Центробанка РБК.

В итоге для ограничений рисков ценовой стабильности на внеплановом заседании Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов пояснил amic.ru, что это решение было ожидаемым. Оно стало уже вторым за месяц ужесточением – последний раз ставку ЦБ поднимал в июле с 7,5 до 8,5%, однако эта мера не сработала и регулятор предпринял новые шаги.

"Я прогнозировал повышение ставки ЦБ в районе 11%, но и 12% – объяснимо. Очевидно, что девальвация национальной валюты превысила все ожидания и сегодняшний курс рубля невозможно объяснить макроэкономическими показателями. Дальнейшее игнорирование проблемы девальвации рубля грозило бы формированием устойчивого тренда инфляционных ожиданий, что сделало бы финансовую ситуацию неуправляемой. Прошлое повышение ставки было не так давно, но его оказалось недостаточно, чтобы остановить процесс девальвации. Умеренная девальвация нестрашна, но мы видим, что в последние недели говорить об умеренности не приходится, а это уже грозило выходом инфляции из-под контроля", – объясняет Поломошнов.

Как повышение ключевой ставки ЦБ отразится на россиянах?

Кандидат экономических наук, директор Алтайского института труда и права, научный руководитель и оценщик ООО "АИСТ "БизнесМетрикс" Руслан Самсонов отмечает, что повышение ключевой ставки до 12% неизбежно отразится на россиянах.

"Такое резкое повышение ключевой ставки – самый простой, быстрый и неэффективный способ управления курсом рубля. Издержки и валютные риски в стране перекладываются на бизнес и, в конечном счете, на население. Кроме того, в долгосрочном периоде не используются финансовые и инвестиционные механизмы и теряется время на обеспечение стратегического инновационного развития экономики", – говорит Самсонов.

В частности, следствием повышения ставки ЦБ станет ухудшение условий по банковским продуктам – финансовые организации никогда не будут работать себе в убыток. Для многих, как для бизнеса, так и для частных заемщиков, проценты станут неподъемными и это вынудит их отказаться от кредитов, отмечает Поломошнов.

"Многие клиенты просто не смогут пройти по требованиям банков, поскольку их расчетные финансовые возможности не будут позволять покрывать ежемесячные платежи. В итоге совокупный спрос снизится, что не даст разогнаться инфляции", – отмечает кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг считает, что повышение ключевой ставки отрицательно скажется на состоянии и темпах развития экономики, так как в результате удорожания кредитов и роста издержек реальный сектор экономики не сможет нормально развиваться.

"В последние годы функции Центробанка сводятся к таргетированию инфляции, то есть поддержанию ее целевых показателей. Причем использует для этого ограниченный круг инструментов. Прежде всего, процентную ключевую ставку, которую чаще всего ЦБ повышает. С инфляцией можно бороться не только через удорожание денег и кредита, но и благодаря увеличению количества товаров, стимулируя инвестиции и другие условия функционирования реального сектора экономики", – говорит Ижболдин-Кронберг.

А пока в результате последнего повышения ключевой ставки ЦБ эксперты прогнозируют снижение стоимости облигаций, чтобы они могли обеспечить необходимую для сегодняшнего рынка доходность. Единственные, кто окажутся в плюсе, – это держатели банковских вкладов. Для них финансовые организации будут вынуждены поднять ставки по депозитам, чтобы привлечь больше средств для дальнейшего кредитования.

Может ли ЦБ еще раз поднять ключевую ставку?

Такая вероятность существует, говорит Артем Поломошнов. Верхней границей на данный момент он называет возможную ставку в размере 15%. Центробанк может поднять ее до этих значений, если рынок не отреагирует и снижения объемов на все виды кредитования не произойдет.

