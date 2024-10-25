Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного уровня в истории РФ

Отмечается, что текущая инфляция находится существенно выше июльского прогноза регулятора

25 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: unsplash.com / Vardan Papikyan

Центробанк РФ поднял ключевую ставку на 2 п.п. – с 19 до 21%. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что текущая инфляция находится существенно выше июльского прогноза Банка РФ. Кроме того, инфляционные ожидания продолжают увеличиваться.

"Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты", – заявили в ЦБ.

В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление приблизилось к максимальным значениям с начала 2024 года.

Текущее значение ставки — рекордное в истории России. Схожее значение в 20% устанавливали на несколько месяцев весной 2022 года — после начала специальной военной операции