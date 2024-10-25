Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного уровня в истории РФ
Отмечается, что текущая инфляция находится существенно выше июльского прогноза регулятора
25 октября 2024, 17:40, ИА Амител
Центробанк РФ поднял ключевую ставку на 2 п.п. – с 19 до 21%. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте регулятора.
Отмечается, что текущая инфляция находится существенно выше июльского прогноза Банка РФ. Кроме того, инфляционные ожидания продолжают увеличиваться.
"Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты", – заявили в ЦБ.
В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление приблизилось к максимальным значениям с начала 2024 года.
Текущее значение ставки — рекордное в истории России. Схожее значение в 20% устанавливали на несколько месяцев весной 2022 года — после начала специальной военной операции
17:51:50 25-10-2024
Какой % инфляции в самом деле? Ежели аж 21 %??????
05:53:54 26-10-2024
Бдыщ... (17:51:50 25-10-2024) Какой % инфляции в самом деле? Ежели аж 21 %?????? ... а вы чек сравните даже 2х летний))
18:01:47 25-10-2024
А когда снимать массово деньги со вкладов и понесут их в магазин , какой рост инфляции будет? Цены просто в космос улетят ! Сами себе рост цен делают!
23:44:22 25-10-2024
Гость (18:01:47 25-10-2024) А когда снимать массово деньги со вкладов и понесут их в маг... А кто им даст, пока деньги в банке это его деньги. Введут ограничения, лимиты и т.д..
Вы как будто не из России
19:42:09 26-10-2024
Гость (18:01:47 25-10-2024) А когда снимать массово деньги со вкладов и понесут их в маг... Повышают ставку чтобы жадность пересилила и люди не снимали деньги. Только это как лечение диареи огурцом - кратковременно поможет, но давление-то повышается...
18:03:40 25-10-2024
Не поможет. Ставку сколько угодно в нынешних условиях можно поднимать, инфляцию она не остановит. Вот, вроде бы, всё понимают, говорят правильно, а делают только хуже. Сами вбрасывают бюджетные средства, включая напечатанные и ничем не обеспеченные деньги, в экономику которая производит не гражданские товары. Производство гражданских товаров продолжает падать, цены будут продолжать расти при любой ставке. Дело в том, что высокая ставка будет провоцировать дальнейшее снижение гражданского производства. А рост не гражданского производства никак не наполняет внутренний рынок товаров и услуг, а только является дополнительным потребителем бюджетных средств.
18:23:45 25-10-2024
м. Фикс (18:03:40 25-10-2024) Не поможет. Ставку сколько угодно в нынешних условиях можно ...
Получается вы умнее чем экономический блок Правительства РФ?
19:14:21 25-10-2024
Гость (18:23:45 25-10-2024) Получается вы умнее чем экономический блок Правительства... У вас может и получается, а у меня нет. За инфляцию отвечает ЦБ РФ, который и принимает решение о ключевой ставке. Это единственный инструмент, которым обладает ЦБ, для борьбы с инфляцией. Экономический блок Правительства РФ, как вы пишите, решения по ключевой ставке не принимает, а борется за свои интересы. Минфину выгоден слабый рубль, который также разгоняет инфляцию, но наполняет бюджет. Поэтому окончательное решение касательно экономики у нас принимают не экономисты, а политики. Как результат, текущей ставкой недовольны и в ЦБ, и в экономическом блоке Правительства РФ. Но се-ля-ви, так за них решили
19:34:57 25-10-2024
Гость (18:23:45 25-10-2024) Получается вы умнее чем экономический блок Правительства... Сколько "умных" слов написали, вот только смысловой нагрузки в них нет. Лозунгами мыслите однако.
22:43:57 25-10-2024
Гость (18:23:45 25-10-2024) Получается вы умнее чем экономический блок Правительства... Нынче сила в правде, а не в уме
19:28:44 25-10-2024
Вот вам свежая цитата, появилась сегодня утром, ещё до заседания ЦБ :
/В МВФ заявили о перегреве российской экономики
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Экономика России в настоящее время находится в состоянии перегрева, а ее среднесрочные перспективы остаются неясными, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер./
Набиуллина послушная восточная женщина, уважает западное мнение. Мнение МВФ о перегреве экономики России и необходимости тормоза для неё, похоже, закон.
20:20:56 25-10-2024
Слово ипотека можно забывать помаленечку . Холодильник в кредит, для очень богатых. Ну и бизнес можно сворачивать если используются кредитные деньги.
Это ещё хорошо, что санкции нам на пользу
02:40:09 26-10-2024
Гость (20:20:56 25-10-2024) Слово ипотека можно забывать помаленечку . Холодильник в кре... Конечно забывайте , без нее цены на квадратные метры были приемлемые для работающего человека , а теперь из-за льготных ипотек которые безлимитно понабрали спекулянты и оранжевые штаны для перепродажи , взлетели кратно. Поэтому рынок ждёт оздоровление.
20:29:20 25-10-2024
да вон недавно же было 20 проц. и что?!
20:29:28 25-10-2024
Ну таперича заживем!!!
20:53:14 25-10-2024
несколько лет назад было 20 проц. и что? что развылись-то?! ну не покупайте, в чем вопрос
21:00:56 25-10-2024
Гость (20:53:14 25-10-2024) несколько лет назад было 20 проц. и что? что развылись-то?! ... Задумался - а нафига мне четвертый холодос?
Вот ведь подорожают скоро и надо брать срочно по старой цене за дешево, да?
21:16:41 25-10-2024
Гость (20:53:14 25-10-2024) несколько лет назад было 20 проц. и что? что развылись-то?! ...
Вопрос здесь в том, что с такой ставкой экономика может работать только по принципу "ну, не покупайте; ну, не производите; ну, не учите; ну, не лечите; ну, не пашите..." И как итог, ну, не дышите.
21:49:03 25-10-2024
Гость (20:53:14 25-10-2024) несколько лет назад было 20 проц. и что? что развылись-то?! ...
Вопрос в том, что 20% было в начале СВО и всего квартал. Тогда это было шоковое повышение, не было ещё введенных и работающих санкций, поэтому сработало. Рубль укрепился до 50 рублей за доллар, цены почти не росли и инфляция всего 7%. А сейчас санкции введены и работают, ставка уже год высокая, теперь даже выше 20%, а результат нулевой. Рубль продолжает падать, уже 96, цены летят, инфляцию реальную боятся считать, только "официальную"
23:16:17 25-10-2024
Какова ключевая ставка, такова и реальная (не ниже по крайней мере!) инфляция: иначе, что же нейтрализуя, приходится её повышать? Заведомо тщетна попытка лепить горбатого про "7,3%"...
22:52:40 26-10-2024
Реальная инфляция это средняя величина между ставкой кредита и максимальным процентом по вкладам, предлагаемыми банками.