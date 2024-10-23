Эксперт рассказал, когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку

Специалист считает, что в ближайшее время она может только вырасти

23 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205147

В интервью "Российской газете" Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве, высказал предположение о том, что во втором квартале 2025 года Банк России начнет снижать ключевую ставку.

Что касается ближайшего заседания регулятора, которое состоится 25 октября, то, по мнению экономиста, на нем, скорее всего, будет принято решение о повышении ключевой ставки. Петр Щербаченко выразил уверенность в этом на 90%. По его словам, ключевая ставка может вырасти до 20%, но есть вероятность, что она увеличится до 20,5-21%.

Такие шаги Банка России связаны с ростом инфляции и усилением инфляционных ожиданий населения.