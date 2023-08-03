Центробанк представил логотип цифрового рубля
Основные цвета — кораллово-алый и белый
03 августа 2023, 21:29, ИА Амител
Центробанк представил логотип цифрового рубля. Изображение опубликовала пресс-служба регулятора.
Логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая повторяет форму монеты и одновременно с этим перекликается с логотипом ЦБ РФ. Основные цвета – кораллово-алый и белый.
В будущем логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, с помощью которых пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровым рублем.
22:25:45 03-08-2023
Кто знает какая людям от него польза?
01:36:25 04-08-2023
Логотип то надо было деревянным изобразить.
07:08:33 04-08-2023
Ухты. Автор логотипа премию наверное получил.
07:25:13 04-08-2023
Символическое изображение фиги...