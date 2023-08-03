Основные цвета — кораллово-алый и белый

03 августа 2023, 21:29, ИА Амител

Центробанк представил логотип цифрового рубля. Изображение опубликовала пресс-служба регулятора.

Логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая повторяет форму монеты и одновременно с этим перекликается с логотипом ЦБ РФ. Основные цвета – кораллово-алый и белый.

В будущем логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, с помощью которых пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровым рублем.