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Центробанк представил логотип цифрового рубля

Основные цвета — кораллово-алый и белый

03 августа 2023, 21:29, ИА Амител

Центробанк представил логотип цифрового рубля. Изображение опубликовала пресс-служба регулятора.

Логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая повторяет форму монеты и одновременно с этим перекликается с логотипом ЦБ РФ. Основные цвета – кораллово-алый и белый.

В будущем логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, с помощью которых пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровым рублем.

Комментарии 4

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Олег

22:25:45 03-08-2023

Кто знает какая людям от него польза?

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Гость

01:36:25 04-08-2023

Логотип то надо было деревянным изобразить.

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Гость

07:08:33 04-08-2023

Ухты. Автор логотипа премию наверное получил.

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Гость

07:25:13 04-08-2023

Символическое изображение фиги...

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