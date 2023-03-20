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Что такое цифровой рубль и как им платить?

Россиян хотят приобщить к цифровому рублю так же, как к пластиковым картам. Контролировать оборот этой валюты будет Центробанк

20 марта 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

В первом чтении Госдума приняла пакет законопроектов, регулирующих оборот цифрового рубля. По словам депутата Сергея Алтухова, инициатива позволит обеспечить удобство и безопасность безналичных платежей.

Какие ещё преимущества у цифрового рубля, зачем он нужен и считается ли формой национальной валюты – в разборе amic.ru.

1

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль начнёт действовать с 1 апреля. Это гибридная форма валюты – не безналичные рубли и не купюры.

Его хотят выпускать в виде цифрового кода и хранить на электронных кошельках. Об этом Life рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги нельзя обналичить, снять с кошелька, использовать как банкноты и монеты, добавил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

2

Цифровой рубль – национальная валюта?

Да, цифровой рубль – одна из форм национальной валюты. Им можно расплачиваться за покупки почти так же, как при безналичном расчёте. Эмитировать такой рубль будет Центробанк (ЦБ).

"Выпускать и вести учёт этих денег будет Центробанк, он же станет оператором платформы цифрового рубля", – отмечают в пресс-службе Сергея Алтухова.

Депутат подчёркивает, что ранее россияне настороженно относились к дебетовым пластиковым картам. Всю зарплату старались снять в день получения.

Позже в стране признали удобство безналичных платежей и возможность получения кешбэка.

Планируется, что со временем то же самое будет с цифровым рублём.

3

Зачем нужен и чем удобен цифровой рубль?

Цифровым рублём можно оплачивать покупки дистанционно. Им можно будет пользоваться, даже если нет доступа к интернету, – по QR-коду. При этом нужно подтверждать операцию через кошелёк.

"Сама система, где всё это проводится, защищена. Возможно, это приведёт к унификации квалификации некоторых процессов, которые будут с ним связаны", – заявил Life первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

4

Цифровой кошелёк будет отдельным приложением?

Нет. Цифровой кошелек будет интеграцией уже известных банковских приложений.

Кредитной организации можно будет отправлять заявку на пополнение. Банк будет списывать часть безналичных средств, а затем переводить цифровые рубли с электронного кошелька на кошелёк клиента.

5

Можно переводить любые суммы?

Нет. По цифровому рублю Центробанк может ввести ограничения. Ранее рассматривали несколько их вариантов:

  • лимит на остаток в кошельке;
  • лимит на сумму одной операции;
  • лимит на количество операций.
6

Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты?

Криптовалюты производят в результате майнинга или стейкинга. Цифровой рубль – скорее, фиатная валюта, которую контролирует ЦБ, сообщает ТАСС.

Эксперты утверждают, что эта форма национальной валюты гарантирует прозрачность платежей, а также уменьшение расходов на эмиссию классического рубля.

7

А какие минусы есть у цифрового рубля?

Среди минусов цифрового рубля – невостребованность этой валюты на рынке, уточняет операционный директор финтех-платформы.

"Вот кому такие нововведения могут не совсем понравиться, это банкирам. Так как апгрейд платёжной инфраструктуры для приёма цифрового рубля может потребовать от игроков расходов в размере десятков миллионов рублей", – указала операционный директор финтех-платформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева.

Комментарии 19

  • самое главное что он будет программируемый!!! если его запрограммируют что он будет действовать скажем месяц, или два, то это значит, что вы никогда не сможете накопить личные средства, а значит полностью становитесь зависимы от работодателя!!! и не думайте что можно накупить какого-то товара! все что вы купите будет строго отражено в коде этого рубля! а значит можно его запрограммировать, что это, что вы хотите копить себе на будущее, вам больше не продавать... и в итоге цифровой рубль станет купоном на миску похлёбки за вашу РАБоту...! обычные жители Нигерии отказались от цифровой валюты, хотя до этого давно пользовались биткоином! они сразу поняли что это новое рабство!
    20 марта, Гость   Ответить
  • криптовалюта майнится при помощи алгоритмов процессоров! а цифровая валюта выпускается, или точнее сказать рисуется, одним нажатием клавиши компьютера ЦБ! и при этом ЦБ не ответственен за всё происходящее в стране!!! Будет примерно тоже самое когда отвязали доллар от Золотого обеспечения!..
    20 марта, Гость   Ответить
  • послушайте Даниэля Сачкова, основателя платформы Бастион.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Патрик Вуд - тудаже...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Мне тоже не понравилась идея. Зачем это государству, я понял, а зачем это мне, не понял
    20 марта, Гость   Ответить
  • Может если в электронном кошельке 15-20 % годовых будут постоянно начисляться, тогда еще есть смысл подумать об этом. И то если период капитализации будет месяц, а не год
    20 марта, Гость   Ответить
  • Аналогично, зачем этот рубль нужен обычному человеку?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Особенно в России где не кто не защищён и не несёт ответственности за утечки, в России только недвижимость и наличные более менее в безопасности и то не факт.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Всё кончится полной отменой наличных денег, взиманию налогов в момент платежа, а как следствие - полной утраты в необходимости бухгалтеров и налоговиков. Об этом на Западе говорилось ещё несколько лет назад. Обэтом же сейчас прямо сообщают системы с искусственным интеллектом.
    20 марта, Гость   Ответить
  • В комментаторской эпидемия весеннего обострения.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Сделают кешбек 10% для заманухи)
    20 марта, Гость   Ответить
  • что за хрень?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Сатанинское нововведение. Отвергаю его!
    20 марта, Гость   Ответить
  • Самое интересное в этой затее ЦБанка, что как и крипта она может менять свою стоимость и не обязательно вверх, ну и выгодный полный контроль доходов и расходов.
    20 марта, Гость   Ответить
  • вообще-то проценты на цифровую валюту по закону не могут начисляться...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Понятно только одно - наличка скоро сильно подорожает!
    21 марта, Гость   Ответить
  • Я по прежнему снимаю наличку в банкомате в день зарплаты.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Попали после кораблекрушения на необитаемый остров два человека. Один начал рыбу ловить, другой - кокосовые орехи собирать. Частью добытого менялись друг с другом. Потом решили, что просто меняться неудобно, а лучше продавать рыбу и орехи за деньги, благо у каждого было с собой немного монет. Так и торговали они, пока не пришла им в голову мысль: — А чего это мы так бедно живем? В день едим всего по одной рыбе за 50 рублей и одному ореху за 50 рублей! Ведь на корабле были полные сундуки золота - вот бы поднять их! Это ж сколько рыбы можно купить будет,сколько орехов! Договорились и достали. И стали каждый день есть по одной рыбе за 100.000.000 рублей и по одному ореху за 100.000.000 рублей. Ибо нефиг было трогать стабилизационный фонд без товарного обеспечения.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Мясо на рынке на Космонавтов только за наличку. Еще много, что за наличку, с ней надежней. А то, то интернета нет, то связи с банком
    21 марта, Гость   Ответить
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