Да, цифровой рубль – одна из форм национальной валюты. Им можно расплачиваться за покупки почти так же, как при безналичном расчёте. Эмитировать такой рубль будет Центробанк (ЦБ).

"Выпускать и вести учёт этих денег будет Центробанк, он же станет оператором платформы цифрового рубля", – отмечают в пресс-службе Сергея Алтухова.

Депутат подчёркивает, что ранее россияне настороженно относились к дебетовым пластиковым картам. Всю зарплату старались снять в день получения.

Позже в стране признали удобство безналичных платежей и возможность получения кешбэка.

Планируется, что со временем то же самое будет с цифровым рублём.