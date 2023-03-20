Что такое цифровой рубль и как им платить?
Россиян хотят приобщить к цифровому рублю так же, как к пластиковым картам. Контролировать оборот этой валюты будет Центробанк
20 марта 2023, 13:28, ИА Амител
В первом чтении Госдума приняла пакет законопроектов, регулирующих оборот цифрового рубля. По словам депутата Сергея Алтухова, инициатива позволит обеспечить удобство и безопасность безналичных платежей.
Какие ещё преимущества у цифрового рубля, зачем он нужен и считается ли формой национальной валюты – в разборе amic.ru.
Что такое цифровой рубль?
Цифровой рубль начнёт действовать с 1 апреля. Это гибридная форма валюты – не безналичные рубли и не купюры.
Его хотят выпускать в виде цифрового кода и хранить на электронных кошельках. Об этом Life рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Деньги нельзя обналичить, снять с кошелька, использовать как банкноты и монеты, добавил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
Цифровой рубль – национальная валюта?
Да, цифровой рубль – одна из форм национальной валюты. Им можно расплачиваться за покупки почти так же, как при безналичном расчёте. Эмитировать такой рубль будет Центробанк (ЦБ).
"Выпускать и вести учёт этих денег будет Центробанк, он же станет оператором платформы цифрового рубля", – отмечают в пресс-службе Сергея Алтухова.
Депутат подчёркивает, что ранее россияне настороженно относились к дебетовым пластиковым картам. Всю зарплату старались снять в день получения.
Позже в стране признали удобство безналичных платежей и возможность получения кешбэка.
Планируется, что со временем то же самое будет с цифровым рублём.
Зачем нужен и чем удобен цифровой рубль?
Цифровым рублём можно оплачивать покупки дистанционно. Им можно будет пользоваться, даже если нет доступа к интернету, – по QR-коду. При этом нужно подтверждать операцию через кошелёк.
"Сама система, где всё это проводится, защищена. Возможно, это приведёт к унификации квалификации некоторых процессов, которые будут с ним связаны", – заявил Life первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
Цифровой кошелёк будет отдельным приложением?
Нет. Цифровой кошелек будет интеграцией уже известных банковских приложений.
Кредитной организации можно будет отправлять заявку на пополнение. Банк будет списывать часть безналичных средств, а затем переводить цифровые рубли с электронного кошелька на кошелёк клиента.
Можно переводить любые суммы?
Нет. По цифровому рублю Центробанк может ввести ограничения. Ранее рассматривали несколько их вариантов:
- лимит на остаток в кошельке;
- лимит на сумму одной операции;
- лимит на количество операций.
Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты?
Криптовалюты производят в результате майнинга или стейкинга. Цифровой рубль – скорее, фиатная валюта, которую контролирует ЦБ, сообщает ТАСС.
Эксперты утверждают, что эта форма национальной валюты гарантирует прозрачность платежей, а также уменьшение расходов на эмиссию классического рубля.
А какие минусы есть у цифрового рубля?
Среди минусов цифрового рубля – невостребованность этой валюты на рынке, уточняет операционный директор финтех-платформы.
"Вот кому такие нововведения могут не совсем понравиться, это банкирам. Так как апгрейд платёжной инфраструктуры для приёма цифрового рубля может потребовать от игроков расходов в размере десятков миллионов рублей", – указала операционный директор финтех-платформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева.
Комментарии 19