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Центробанк приостановил покупку валюты до конца 2024 года

Решение приняли из-за резкого роста курса доллара

28 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru
Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Банк России до конца текущего года приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Об этом сообщает РИА Новости.

"Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", – подчеркнули в ведомстве.

При этом Центробанк заявил, что продажа иностранной валюты для пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния продолжится на внутреннем рынке. Речь идет также об операциях объемом 8,4 млрд рублей в день, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Покупку иностранной валюты возобновят, ориентируясь на ситуацию внутри финансовых рынков. Отложенные покупки осуществят в течение 2025 года.

Доллар / Фото: unsplash.com /Live Richer

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Экономика Россия Центробанк

Комментарии 2

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Бдыщ

12:21:18 28-11-2024

Говорю же-КРАХ..

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Гость

12:42:02 28-11-2024

приостановил покупку --- а продавать то будут?

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