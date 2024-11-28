Центробанк приостановил покупку валюты до конца 2024 года

Решение приняли из-за резкого роста курса доллара

28 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Банк России до конца текущего года приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Об этом сообщает РИА Новости.

"Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", – подчеркнули в ведомстве.

При этом Центробанк заявил, что продажа иностранной валюты для пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния продолжится на внутреннем рынке. Речь идет также об операциях объемом 8,4 млрд рублей в день, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Покупку иностранной валюты возобновят, ориентируясь на ситуацию внутри финансовых рынков. Отложенные покупки осуществят в течение 2025 года.