Курс доллара превысил 110 рублей

Евро торгуется уже выше 115 рублей

27 ноября 2024, 18:35, ИА Амител

Доллар / Фото: unsplash.com /Live Richer

Курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 110 рублей, что произошло впервые с середины марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что курс евро также продолжает расти и достиг уже 115 рублей. Курс юаня превысил 15 рублей.

Напомним, что на сегодня ЦБ установил курс евро на уровне 110,4943 рубля, а курс доллара – на уровне 105,0604 рубля.

По мнению финансовых экспертов, новое ослабление рубля связано с расширением санкций против российских банков. Введенные ограничения способны повлечь за собой временные проблемы с расчетами по экспортным и импортным операциям, дисбаланс и волатильность на рынке валют.