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Курс доллара превысил 110 рублей

Евро торгуется уже выше 115 рублей

27 ноября 2024, 18:35, ИА Амител

Доллар / Фото: unsplash.com /Live Richer
Доллар / Фото: unsplash.com /Live Richer

Курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 110 рублей, что произошло впервые с середины марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что курс евро также продолжает расти и достиг уже 115 рублей. Курс юаня превысил 15 рублей.

Напомним, что на сегодня ЦБ установил курс евро на уровне 110,4943 рубля, а курс доллара – на уровне 105,0604 рубля.

По мнению финансовых экспертов, новое ослабление рубля связано с расширением санкций против российских банков. Введенные ограничения способны повлечь за собой временные проблемы с расчетами по экспортным и импортным операциям, дисбаланс и волатильность на рынке валют.

курс валют

Комментарии 8

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Коля

18:47:21 27-11-2024

Крах...

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Гость

19:51:04 27-11-2024

Коля (18:47:21 27-11-2024) Крах... ... просто продажи больше, чем покупки...

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Анна

19:53:40 27-11-2024

Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2 млн, в 7 банкоматах нет суммы. В отделение пришла, сказали ждите завтра. Что-то я такое не люблю

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Гость

21:54:42 27-11-2024

Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... Анна не отдадут кровно нажитое непосильным трудом...

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Гость

22:33:57 27-11-2024

Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... Не нагнетайте - 2 млн через банкомат никто не отдаст, а в отделении нужно наличку заказать - Вы можете это сделать заранее в приложении

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Гость

07:47:09 28-11-2024

Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... В банкомате снять 2 ляма???

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Гость

08:04:09 28-11-2024

Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... у Сбера того же было и есть ограничение на съем налички в день в отделении в 1 миллион. На сумму больше всегда надо заказывать за несколько дней вперед. Я думаю в остальных банках так же.

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Гость

08:28:00 28-11-2024

Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... Позвонили с полиции и сказали, что ваши средства хотят похитить?)

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