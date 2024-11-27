Курс доллара превысил 110 рублей
Евро торгуется уже выше 115 рублей
27 ноября 2024, 18:35, ИА Амител
Доллар / Фото: unsplash.com /Live Richer
Курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 110 рублей, что произошло впервые с середины марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что курс евро также продолжает расти и достиг уже 115 рублей. Курс юаня превысил 15 рублей.
Напомним, что на сегодня ЦБ установил курс евро на уровне 110,4943 рубля, а курс доллара – на уровне 105,0604 рубля.
По мнению финансовых экспертов, новое ослабление рубля связано с расширением санкций против российских банков. Введенные ограничения способны повлечь за собой временные проблемы с расчетами по экспортным и импортным операциям, дисбаланс и волатильность на рынке валют.
18:47:21 27-11-2024
Крах...
19:51:04 27-11-2024
Коля (18:47:21 27-11-2024) Крах... ... просто продажи больше, чем покупки...
19:53:40 27-11-2024
Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2 млн, в 7 банкоматах нет суммы. В отделение пришла, сказали ждите завтра. Что-то я такое не люблю
21:54:42 27-11-2024
Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... Анна не отдадут кровно нажитое непосильным трудом...
22:33:57 27-11-2024
Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... Не нагнетайте - 2 млн через банкомат никто не отдаст, а в отделении нужно наличку заказать - Вы можете это сделать заранее в приложении
07:47:09 28-11-2024
Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... В банкомате снять 2 ляма???
08:04:09 28-11-2024
Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... у Сбера того же было и есть ограничение на съем налички в день в отделении в 1 миллион. На сумму больше всегда надо заказывать за несколько дней вперед. Я думаю в остальных банках так же.
08:28:00 28-11-2024
Анна (19:53:40 27-11-2024) Хотела снять депозиты. Сумма относительно небольшая около 2... Позвонили с полиции и сказали, что ваши средства хотят похитить?)