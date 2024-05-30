Россиянам рассказали, какой сюрприз готовит Центробанк в июне

Банк России может продолжить борьбу с инфляцией, которая пока не хочет замедляться

30 мая 2024, 15:24, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Банк России может на заседании 7 июня принять решение о повышении ключевой ставки с текущих 16 до 17%, пишет "Прайм".

Как пояснил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, тренды по инфляции показывают, что она не хочет замедляться. Более того, есть признаки того, что инфляция идет опережающими темпами.

Специалист отмечает, что увеличение ставки означает рост стоимости кредитов для людей, а текущие 16% – это уже очень высокий уровень. Уже пора думать о заемщиках.

На данный момент у экспертов возникает вопрос: поможет ли повышение ставки справиться с инфляцией. Ведь она уже долго находится на высоком уровне, при этом пока нет особого результата борьбы с ней при помощи повышения ключевой ставки.

"Возможно, следует более детально изучить проинфляционные факторы – в низкой ли ставке было дело", – отметил Свириденко.

Условно говоря, пояснил экономист, традиционные рычаги уже не работают. Ведь раньше политика была привязана к работе международных рынков капитала, была стратегия – расти вместе с рынком, а теперь страна от этого рынка оторвана.