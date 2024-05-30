Россиянам рассказали, какой сюрприз готовит Центробанк в июне
Банк России может продолжить борьбу с инфляцией, которая пока не хочет замедляться
30 мая 2024, 15:24, ИА Амител
Банк России может на заседании 7 июня принять решение о повышении ключевой ставки с текущих 16 до 17%, пишет "Прайм".
Как пояснил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, тренды по инфляции показывают, что она не хочет замедляться. Более того, есть признаки того, что инфляция идет опережающими темпами.
Специалист отмечает, что увеличение ставки означает рост стоимости кредитов для людей, а текущие 16% – это уже очень высокий уровень. Уже пора думать о заемщиках.
На данный момент у экспертов возникает вопрос: поможет ли повышение ставки справиться с инфляцией. Ведь она уже долго находится на высоком уровне, при этом пока нет особого результата борьбы с ней при помощи повышения ключевой ставки.
"Возможно, следует более детально изучить проинфляционные факторы – в низкой ли ставке было дело", – отметил Свириденко.
Условно говоря, пояснил экономист, традиционные рычаги уже не работают. Ведь раньше политика была привязана к работе международных рынков капитала, была стратегия – расти вместе с рынком, а теперь страна от этого рынка оторвана.
15:29:20 30-05-2024
Аминь!
15:51:37 30-05-2024
Может дойдет , что надо на другие кнопки нажимать?
17:25:41 30-05-2024
гость (15:51:37 30-05-2024) Может дойдет , что надо на другие кнопки нажимать?... До сих пор не дошло, значит, будут дальше идти этим путем.
15:58:39 30-05-2024
Повышением ставки просто снижают спрос, и тем самым сдерживают рост цен. Но это плохой способ, так как посыпется бизнес, упадет сбор налогов, и т.д. Все равно что забирать у людей деньги, чтобы они меньше могли покупать.
17:29:23 30-05-2024
Гость (15:58:39 30-05-2024) Повышением ставки просто снижают спрос, и тем самым сдержива... Способ плохой, да. Но может быть перед тем не стоило некоторым халявные деньги раздавать, а пустить эти деньги на создание производств и соответственно рабочих мест? Ну чтобы люди могли самостоятельно себя обеспечивать тем самым развивая экономику и пополняя бюджет налогами, а не жить за счет подачек государства. А то вначале вводим премии за размножение и тунеядство, а потом думаем что делать с последствиями этого.
09:00:11 31-05-2024
Гость (17:29:23 30-05-2024) Способ плохой, да. Но может быть перед тем не стоило некотор...
Кому и когда давали халявные деньги ? Вы точно в России живете ? Тут такого никогда не было 🤷♂️😂
09:48:01 31-05-2024
Гость (09:00:11 31-05-2024) Кому и когда давали халявные деньги ? Вы точно в России ... Ну да, льготные ипотеки, маткапитал, т.н. программы по поддержке семьи и куча тому подобного - это все разумеется заработанное своим непосильным трудом.
12:46:15 31-05-2024
Гость (09:48:01 31-05-2024) Ну да, льготные ипотеки, маткапитал, т.н. программы по подде... Да кому он нужен этот мат капитал? копейки эти. Лежит за второго у меня уже 5 лет и куда его девать хз. Кому когда че давали нахаляву? Че несете то? Они скорее отнимут...
16:09:31 30-05-2024
Все как мы любим - вначале в приступах популизма налево и направо сорим деньгами раздавая их всем без разбора, а потом удивляемся чего это инфляция рванула.
16:14:27 30-05-2024
Ждем очередного повышения цен и нехватки денег у населения
16:49:01 30-05-2024
заголовок звучит как угроза
17:49:42 30-05-2024
Только ленивый не ругает Центробанк за повышение ключевой ставки. Всем давно ясно, что именно высокая ключевая ставка является драйвером инфляции в РФ, а не наоборот. Молчит только президент.
17:57:58 30-05-2024
Бюджетное правило и куэренси боэрдс!!!
Вот зло!
А ещё Капитализм!!!
19:55:06 30-05-2024
В экономике должна быть прибавочная стоимость. Тучный ВПК пускает свою стоимость на воздух, а другие только дряхлеют и постепенно умирают. Сколько это продлится? Одному черту известно, ибо Бог в такие нехорошие дела не вмешивается.
05:52:25 31-05-2024
Сначала все дружно льготную ипотеку всучают народу разгоняя инфляцию, а потом годами борятся или делают вид что борятся с инфляцией. Надоела их мышиная возня.
08:24:43 31-05-2024
Петя (05:52:25 31-05-2024) Сначала все дружно льготную ипотеку всучают народу разгоняя ... Петенька, это не мышкина возня, а банковское свинячье корыто в котором они - банки наедают сало толщиной в десять пальцев, без мясных прослоек.
08:58:48 31-05-2024
Почему то ни один комментатор не сказал про повышение тарифов и цен монополий? А ведь это они и разгоняют инфляцию: доллар стоит, а стоимость тепла в ЖКУ и э/энергия растет, доллар стоит, а бензин дорожает и т.д.
12:05:22 31-05-2024
Гость (08:58:48 31-05-2024) Почему то ни один комментатор не сказал про повышение тарифо... - "Остап Бендер, по его собственным словам, знал "четыреста сравнительно честных способов отъема денег" и с удовольствием пользовался, как минимум десятком из них." Монополии и еже с ними наши правители, хорошо читали Остапа Бендора.