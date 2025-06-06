Центробанк снизил ключевую ставку до 20%
Это первое снижение показателя с июля 2023 года
06 июня 2025, 17:38, ИА Амител
Центробанк впервые с июля 2023 года снизил ключевую ставку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в официальном релизе.
Снижение составило 100 б.п. – с 21 до 20% годовых. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться.
"Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", – подчеркнули в регуляторе.
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Напомним, ключевая ставка в России повышалась с июля 2023 года – в ноябре она достигла 21%, после чего рост прекратился.
17:51:21 06-06-2025
спасибо
19:26:28 06-06-2025
ниочём
12:48:59 07-06-2025
Типа в подводной лодке, идущей на дно, еще можно жить.