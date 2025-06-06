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Центробанк снизил ключевую ставку до 20%

Это первое снижение показателя с июля 2023 года

06 июня 2025, 17:38, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru
Центробанк России / Фото: cbr.ru

Центробанк впервые с июля 2023 года снизил ключевую ставку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в официальном релизе. 

Снижение составило 100 б.п. – с 21 до 20% годовых. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться.

"Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", – подчеркнули в регуляторе. 

ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. 

Напомним, ключевая ставка в России повышалась с июля 2023 года – в ноябре она достигла 21%, после чего рост прекратился. 

торговые центры

Комментарии 3

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Гость

17:51:21 06-06-2025

спасибо

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Гость

19:26:28 06-06-2025

ниочём

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Гость

12:48:59 07-06-2025

Типа в подводной лодке, идущей на дно, еще можно жить.

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