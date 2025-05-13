Центробанк может снизить ключевую ставку до 13% в 2026 году
Уже на следующем заседании в июле ЦБ может снизить ключевую ставку примерно на 0,25%
13 мая 2025, 15:00, ИА Амител
Центробанк уже в 2025 году может снизить ключевую ставку до 19,5-21,5%, а в 2026-м – до 13-14%. Такой прогноз вполне оправдан, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
"Есть и более оптимистичные сценарии, согласно которым ключевая ставка может опуститься даже ниже в следующем году. Чтобы этого добиться, ЦБ необходимо, прежде всего, держать ту жесткую кредитно-денежную политику, которую он в последнее время взял", – отметил Аксаков.
Кроме того, подчеркнул он, потенциал российской экономики еще не достиг такого уровня производства, который отвечал бы растущему спросу среди населения. При этом многие предприятия уже сейчас перестраиваются на производство необходимых товаров.
"Эффект от совокупности этих факторов как раз и должен сбить инфляцию, а вместе с ней и ключевую ставку", – указал депутат.
Парламентарий уверен, что уже на следующем заседании в июле ЦБ может снизить ключевую ставку примерно на 0,25%.
Ранее в Центробанке назвали условие повышения ключевой ставки.
16:12:48 13-05-2025
Может снизить, а может не снизить.
А ещё до 26го года нужно дожить
19:47:21 13-05-2025
Гость (16:12:48 13-05-2025) Может снизить, а может не снизить.А ещё до 26го года нуж... Да им так понравилась нынешняя ставка! ВТБэшник не устает восхищаться мудростью Эльвиры. Остальные банкиры просто тихо радуются привалившему счастью.
21:19:43 13-05-2025
Шта? Может снизить до 19.5....21.5? Она сейчас 21, а никак не 21.5
10:56:09 14-05-2025
Гость (21:19:43 13-05-2025) Шта? Может снизить до 19.5....21.5? Она сейчас 21, а никак н... Ну как Вы не понимаете, это же Депутат говорит, что ЦБ может снизить с 21 до 21,5, а Депутаты у нас один другого креативнее)