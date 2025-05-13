НОВОСТИЭкономика

Центробанк может снизить ключевую ставку до 13% в 2026 году

Уже на следующем заседании в июле ЦБ может снизить ключевую ставку примерно на 0,25%

13 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Центробанк уже в 2025 году может снизить ключевую ставку до 19,5-21,5%, а в 2026-м – до 13-14%. Такой прогноз вполне оправдан, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

"Есть и более оптимистичные сценарии, согласно которым ключевая ставка может опуститься даже ниже в следующем году. Чтобы этого добиться, ЦБ необходимо, прежде всего, держать ту жесткую кредитно-денежную политику, которую он в последнее время взял", – отметил Аксаков.

Кроме того, подчеркнул он, потенциал российской экономики еще не достиг такого уровня производства, который отвечал бы растущему спросу среди населения. При этом многие предприятия уже сейчас перестраиваются на производство необходимых товаров.

"Эффект от совокупности этих факторов как раз и должен сбить инфляцию, а вместе с ней и ключевую ставку", – указал депутат.

Парламентарий уверен, что уже на следующем заседании в июле ЦБ может снизить ключевую ставку примерно на 0,25%.

Ранее в Центробанке назвали условие повышения ключевой ставки.

Центробанк России / Фото: cbr.ru

Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке

Заседание ЦБ по этому вопросу состоится 25 апреля
НОВОСТИЭкономика
ставка прогнозы

Комментарии 4

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Гость

16:12:48 13-05-2025

Может снизить, а может не снизить.
А ещё до 26го года нужно дожить

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Гость

19:47:21 13-05-2025

Гость (16:12:48 13-05-2025) Может снизить, а может не снизить.А ещё до 26го года нуж... Да им так понравилась нынешняя ставка! ВТБэшник не устает восхищаться мудростью Эльвиры. Остальные банкиры просто тихо радуются привалившему счастью.

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Гость

21:19:43 13-05-2025

Шта? Может снизить до 19.5....21.5? Она сейчас 21, а никак не 21.5

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Гость

10:56:09 14-05-2025

Гость (21:19:43 13-05-2025) Шта? Может снизить до 19.5....21.5? Она сейчас 21, а никак н... Ну как Вы не понимаете, это же Депутат говорит, что ЦБ может снизить с 21 до 21,5, а Депутаты у нас один другого креативнее)

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