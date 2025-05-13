Уже на следующем заседании в июле ЦБ может снизить ключевую ставку примерно на 0,25%

13 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Центробанк уже в 2025 году может снизить ключевую ставку до 19,5-21,5%, а в 2026-м – до 13-14%. Такой прогноз вполне оправдан, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

"Есть и более оптимистичные сценарии, согласно которым ключевая ставка может опуститься даже ниже в следующем году. Чтобы этого добиться, ЦБ необходимо, прежде всего, держать ту жесткую кредитно-денежную политику, которую он в последнее время взял", – отметил Аксаков.

Кроме того, подчеркнул он, потенциал российской экономики еще не достиг такого уровня производства, который отвечал бы растущему спросу среди населения. При этом многие предприятия уже сейчас перестраиваются на производство необходимых товаров.

"Эффект от совокупности этих факторов как раз и должен сбить инфляцию, а вместе с ней и ключевую ставку", – указал депутат.

Парламентарий уверен, что уже на следующем заседании в июле ЦБ может снизить ключевую ставку примерно на 0,25%.

Ранее в Центробанке назвали условие повышения ключевой ставки.