Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку

На данный момент инфляционное давление остается высоким

15 декабря 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., с 15 до 16% годовых. Об этом регулятор объявил в опубликованном на официальном сайте пресс-релизе.

Как объяснили в ЦБ, на данный момент инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается на уровне 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году окажется выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Следовательно, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным.

Ожидается, что годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Отметим, что начиная с июля ЦБ перешел к повышению ключевой ставки. Это потребовалось для борьбы с инфляцией. Сначала ее повысили на 1 п.п., однако в августе повышение стало более ощутимым – на 3,5 п.п. В сентябре показатель повысили еще на 1 п.п., а в октябре – на 2 п.п.