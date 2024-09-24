Цены легковых автомобилей вновь превысили 3 млн рублей

На удорожание машин повлияло повышение утильсбора, которое произойдет с 1 октября

24 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Новый автомобиль / Фото: unsplash.com

Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России в августе 2024 года вновь превысила 3 млн рублей (3,03 млн), одной из причин стало увеличение утилизационного сбора, сообщает "Автостат".

Рост средневзвешенной цены эксперты объясняли изменением структуры реализации новых легковых машин. Так, немного выросла рыночная доля у премиальных автомобилей.

"Кроме этого, продажи "китайцев" установили очередной рекорд. Это связано с введением с 1 октября новой шкалы утилизационного сбора, что впоследствии повлечет рост цен. Поэтому покупатели спешат приобрести машины до тех пор, пока они не подорожали", – отмечает агентство.

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в августе составила почти 1,5 млн рублей.

Напомним, что впервые в истории российского авторынка средневзвешенная цена автомобиля превысила 3 млн рублей в июле 2023 года. В марте 2024 года показатель вышел на свой максимум – почти 3,4 млн рублей. Далее средневзвешенная цена начала снижаться, опустившись ниже 3 млн рублей в мае, а в августе вновь преодолела рубеж.