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Цены легковых автомобилей вновь превысили 3 млн рублей

На удорожание машин повлияло повышение утильсбора, которое произойдет с 1 октября

24 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Новый автомобиль / Фото: unsplash.com
Новый автомобиль / Фото: unsplash.com

Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России в августе 2024 года вновь превысила 3 млн рублей (3,03 млн), одной из причин стало увеличение утилизационного сбора, сообщает "Автостат".

Рост средневзвешенной цены эксперты объясняли изменением структуры реализации новых легковых машин. Так, немного выросла рыночная доля у премиальных автомобилей.

"Кроме этого, продажи "китайцев" установили очередной рекорд. Это связано с введением с 1 октября новой шкалы утилизационного сбора, что впоследствии повлечет рост цен. Поэтому покупатели спешат приобрести машины до тех пор, пока они не подорожали", – отмечает агентство.

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в августе составила почти 1,5 млн рублей.

Напомним, что впервые в истории российского авторынка средневзвешенная цена автомобиля превысила 3 млн рублей в июле 2023 года. В марте 2024 года показатель вышел на свой максимум – почти 3,4 млн рублей. Далее средневзвешенная цена начала снижаться, опустившись ниже 3 млн рублей в мае, а в августе вновь преодолела рубеж.

Автомобильная пробка / Фото: pxhere.com

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Комментарии 3

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холмс

14:40:36 24-09-2024

мое мнение - автомобиль не роскошь а необходимость. Он должен окупать себя. Я за бу авто Таету легковую заплатил в свое время 300 тыщ и вожу на нем все. По 20 мешков картофана, цемент, кирпичи, родню, кошек, собак, девок, мебель, доски и так далее и да - он окупил себя и принес прибыль
Как окупит себя авто за 3 мульта? Никак

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Гость

14:58:44 24-09-2024

холмс (14:40:36 24-09-2024) мое мнение - автомобиль не роскошь а необходимость. Он долж... а если бы это всё возили на такси, то не было бы дешевле ?
Вы ещё не учитываете бензин,масло,запчати,страховки,парковки,гаражи...

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Гость

16:51:35 24-09-2024

Гость (14:58:44 24-09-2024) а если бы это всё возили на такси, то не было бы дешевле ?

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