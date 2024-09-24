Цены легковых автомобилей вновь превысили 3 млн рублей
На удорожание машин повлияло повышение утильсбора, которое произойдет с 1 октября
24 сентября 2024, 14:00, ИА Амител
Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России в августе 2024 года вновь превысила 3 млн рублей (3,03 млн), одной из причин стало увеличение утилизационного сбора, сообщает "Автостат".
Рост средневзвешенной цены эксперты объясняли изменением структуры реализации новых легковых машин. Так, немного выросла рыночная доля у премиальных автомобилей.
"Кроме этого, продажи "китайцев" установили очередной рекорд. Это связано с введением с 1 октября новой шкалы утилизационного сбора, что впоследствии повлечет рост цен. Поэтому покупатели спешат приобрести машины до тех пор, пока они не подорожали", – отмечает агентство.
Средняя цена подержанного легкового автомобиля в августе составила почти 1,5 млн рублей.
Напомним, что впервые в истории российского авторынка средневзвешенная цена автомобиля превысила 3 млн рублей в июле 2023 года. В марте 2024 года показатель вышел на свой максимум – почти 3,4 млн рублей. Далее средневзвешенная цена начала снижаться, опустившись ниже 3 млн рублей в мае, а в августе вновь преодолела рубеж.
14:40:36 24-09-2024
мое мнение - автомобиль не роскошь а необходимость. Он должен окупать себя. Я за бу авто Таету легковую заплатил в свое время 300 тыщ и вожу на нем все. По 20 мешков картофана, цемент, кирпичи, родню, кошек, собак, девок, мебель, доски и так далее и да - он окупил себя и принес прибыль
Как окупит себя авто за 3 мульта? Никак
14:58:44 24-09-2024
холмс (14:40:36 24-09-2024) мое мнение - автомобиль не роскошь а необходимость. Он долж... а если бы это всё возили на такси, то не было бы дешевле ?
Вы ещё не учитываете бензин,масло,запчати,страховки,парковки,гаражи...
16:51:35 24-09-2024
Гость (14:58:44 24-09-2024) а если бы это всё возили на такси, то не было бы дешевле ?