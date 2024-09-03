Эксперты уверены, что система ОСАГО может развалиться в ближайшие три года

03 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Автомобильная пробка / Фото: pxhere.com

В России ОСАГО может подорожать минимум на 30% из-за цен на запчасти, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз (НАС).

В НАС подчеркнули, что в России цена на страховку уже в три-пять раз выше, чем, например, в Белоруссии, хотя законодательство, цены и аварийность похожи. Более того, экономика и доступность запчастей в двух странах практически одинаковая.

Однако в России максимальная выплата по ОСАГО – до 400 тыс. рублей при ущербе автомобилю и другому имуществу, до 500 тыс. рублей – в случае причинения вреда жизни и здоровью. А в Белоруссии можно получить около 1 млн рублей (в переводе на российские деньги).

"При этом стоимость запчастей в России занижена минимум в три раза. Самые ходовые – передние бамперы. Например, для BMW 5 страховые оценивают их в 47 051 рубль, хотя реальная его цена – 198 317 рублей. Для базового Hyundai Solaris – минимум 9035 рублей, а по ОСАГО – 5684 рубля. Реальная стоимость бампера на новую "Гранту" – 4433 рубля, у страховщиков – 1567 рублей", – говорится в сообщении.

Эксперты уверены, что система ОСАГО может развалиться в ближайшие три года. Сегодня и так очень много водителей отказываются от страховки.