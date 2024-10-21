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Цены на бензин изменятся в России с 1 ноября

Разброс розничных цен на топливо по стране может колебаться в пределах 5%

21 октября 2024, 13:32, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

1 ноября цены на бензин в России могут вырасти, однако останутся в пределах допустимых значений. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на департамент стратегических исследований Total Research.

Розничные цены на АЗС стали расти с начала октября 2024 года. По словам эксперта, для этого есть несколько причин:

  • снижение предложения на рынке;
  • сезонное подорожание;
  • экспортные поставки топлива за рубеж.

В ноябре цены на топливо, несмотря на рост, останутся в рамках допустимого. Цена на самую популярную марку бензина АИ-92 начнется с отметки 54 рубля за литр. Минимальная стоимость АИ-95 составит 59 рублей. Дизельное топливо будет стоить от 66 рублей 50 копеек за один литр. Об этом заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

В разных регионах страны разброс розничных цен на АЗС может достигать 5%. Это связано с различием условий доступности логистических цепей поставок и удаленностью нефтеперерабатывающих заводов.

"К 1 ноября я ожидаю увеличение цен на бензин и дизель в пределах 0,5% от текущих значений. Чтобы получить стоимость топлива на конец ноября, нужно прибавить 1,5%. Однако точно предсказать цены невозможно из-за высокой волатильности рынка и влияния множества внешних факторов", – прокомментировал ситуацию финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Россия цены Топливо

Комментарии 16

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Гость

13:45:38 21-10-2024

Ой! нашли чем пугать!? цены на бензин вырастут...!?
а на яйца? а на мясо? а на пиломатериалы? а на авто?.........!?
мы же в России живём!!! у нас нефти из которой бензин делают, нету!!!?

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Гость

15:03:21 21-10-2024

Гость (13:45:38 21-10-2024) Ой! нашли чем пугать!? цены на бензин вырастут...!?а на ... Вот, только цены на продукты поднялись, в начале октября.

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Макс

14:05:57 21-10-2024

Гость (13:45:38 21-10-2024) Ой! нашли чем пугать!? цены на бензин вырастут...!?а на ... С подорожанием бензина, цены в магазинах ещё раз поднимутся.

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Гость

14:11:21 21-10-2024

аналогия с революционным периодом 1905-1917 гг прослеживается всё чётче и чётче...
посмотрите: Для тех, кто ненавидит СССР- док. фильм, Киностудия АЗИЯ-ФИЛЬМ

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Гость

15:11:53 21-10-2024

Ну что такое 5% на фоне рекордного роста доходов у населения?
Кто недоволен , тот либерал. Я так считаю

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Гость

16:31:36 21-10-2024

Гость (15:11:53 21-10-2024) Ну что такое 5% на фоне рекордного роста доходов у населения... Вот тот, кто верит в 5%, то либерал. Из дома видимо не выходит

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Гость

18:31:07 21-10-2024

Гость (15:11:53 21-10-2024) Ну что такое 5% на фоне рекордного роста доходов у населения... Смотря какого населения?
Если депутатского, то может быть.

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Гость

15:27:02 21-10-2024

"1 ноября цены на бензин в России могут вырасти, однако останутся в пределах допустимых значений."

А допустимые значения, это сколько?

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Гость

15:43:19 21-10-2024

Страшно подумать, сколько будет стоить бензин, если нефть раздавать даром ! :)

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Сергей

16:13:14 21-10-2024

У меня от розетки , так что до лампочки! 😂😂😂

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Гость

18:33:48 21-10-2024

Сергей (16:13:14 21-10-2024) У меня от розетки , так что до лампочки! 😂😂😂... Знаешь, что бы у тебя в розетке что-то было от чего будет светиться твоя лампочка, и ты мог на ней ездить, сколько всего, нужно произвести!? А ещё потом грамотно утилизировать!?...

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Гость

20:00:42 21-10-2024

Куда-то мы в экономике идем не туда. Раньше нас Запад заставлял повышать цены на бензин и газ, а теперь мы просто не можем остановиться... Теряем основные конкурентные преимущества очень стремительно...

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Гость

21:53:00 21-10-2024

Гость (20:00:42 21-10-2024) Куда-то мы в экономике идем не туда. Раньше нас Запад застав... поищи доклад джоджа буша на закрытом совещании начальников штабов в 95 году...!
и тебе всё станет ясно!

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Гость

10:22:32 22-10-2024

экспортные поставки топлива за рубеж --- если за рубеж поставки идут, значит санкции не соблюдаются. Гегемона не боятся

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Гость

10:37:27 22-10-2024

Если и дальше так пойдет, по ходу ЦБ нам поменяет денежку.

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Гость

19:32:49 22-10-2024

Гость (15:03:21 21-10-2024) Вот, только цены на продукты поднялись, в начале октября. ... То ли ещё будет, растёт бензин, растут цены, растут цены, растёт топливо! Это Россия!!!

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