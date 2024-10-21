Цены на бензин изменятся в России с 1 ноября

Разброс розничных цен на топливо по стране может колебаться в пределах 5%

21 октября 2024, 13:32, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

1 ноября цены на бензин в России могут вырасти, однако останутся в пределах допустимых значений. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на департамент стратегических исследований Total Research.

Розничные цены на АЗС стали расти с начала октября 2024 года. По словам эксперта, для этого есть несколько причин:

снижение предложения на рынке;

сезонное подорожание;

экспортные поставки топлива за рубеж.

В ноябре цены на топливо, несмотря на рост, останутся в рамках допустимого. Цена на самую популярную марку бензина АИ-92 начнется с отметки 54 рубля за литр. Минимальная стоимость АИ-95 составит 59 рублей. Дизельное топливо будет стоить от 66 рублей 50 копеек за один литр. Об этом заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

В разных регионах страны разброс розничных цен на АЗС может достигать 5%. Это связано с различием условий доступности логистических цепей поставок и удаленностью нефтеперерабатывающих заводов.