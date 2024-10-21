Цены на бензин изменятся в России с 1 ноября
Разброс розничных цен на топливо по стране может колебаться в пределах 5%
21 октября 2024, 13:32, ИА Амител
1 ноября цены на бензин в России могут вырасти, однако останутся в пределах допустимых значений. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на департамент стратегических исследований Total Research.
Розничные цены на АЗС стали расти с начала октября 2024 года. По словам эксперта, для этого есть несколько причин:
- снижение предложения на рынке;
- сезонное подорожание;
- экспортные поставки топлива за рубеж.
В ноябре цены на топливо, несмотря на рост, останутся в рамках допустимого. Цена на самую популярную марку бензина АИ-92 начнется с отметки 54 рубля за литр. Минимальная стоимость АИ-95 составит 59 рублей. Дизельное топливо будет стоить от 66 рублей 50 копеек за один литр. Об этом заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
В разных регионах страны разброс розничных цен на АЗС может достигать 5%. Это связано с различием условий доступности логистических цепей поставок и удаленностью нефтеперерабатывающих заводов.
"К 1 ноября я ожидаю увеличение цен на бензин и дизель в пределах 0,5% от текущих значений. Чтобы получить стоимость топлива на конец ноября, нужно прибавить 1,5%. Однако точно предсказать цены невозможно из-за высокой волатильности рынка и влияния множества внешних факторов", – прокомментировал ситуацию финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
13:45:38 21-10-2024
Ой! нашли чем пугать!? цены на бензин вырастут...!?
а на яйца? а на мясо? а на пиломатериалы? а на авто?.........!?
мы же в России живём!!! у нас нефти из которой бензин делают, нету!!!?
15:03:21 21-10-2024
Гость (13:45:38 21-10-2024) Ой! нашли чем пугать!? цены на бензин вырастут...!?а на ... Вот, только цены на продукты поднялись, в начале октября.
14:05:57 21-10-2024
Гость (13:45:38 21-10-2024) Ой! нашли чем пугать!? цены на бензин вырастут...!?а на ... С подорожанием бензина, цены в магазинах ещё раз поднимутся.
14:11:21 21-10-2024
аналогия с революционным периодом 1905-1917 гг прослеживается всё чётче и чётче...
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15:11:53 21-10-2024
Ну что такое 5% на фоне рекордного роста доходов у населения?
Кто недоволен , тот либерал. Я так считаю
16:31:36 21-10-2024
Гость (15:11:53 21-10-2024) Ну что такое 5% на фоне рекордного роста доходов у населения... Вот тот, кто верит в 5%, то либерал. Из дома видимо не выходит
18:31:07 21-10-2024
Гость (15:11:53 21-10-2024) Ну что такое 5% на фоне рекордного роста доходов у населения... Смотря какого населения?
Если депутатского, то может быть.
15:27:02 21-10-2024
"1 ноября цены на бензин в России могут вырасти, однако останутся в пределах допустимых значений."
А допустимые значения, это сколько?
15:43:19 21-10-2024
Страшно подумать, сколько будет стоить бензин, если нефть раздавать даром ! :)
16:13:14 21-10-2024
У меня от розетки , так что до лампочки! 😂😂😂
18:33:48 21-10-2024
Сергей (16:13:14 21-10-2024) У меня от розетки , так что до лампочки! 😂😂😂... Знаешь, что бы у тебя в розетке что-то было от чего будет светиться твоя лампочка, и ты мог на ней ездить, сколько всего, нужно произвести!? А ещё потом грамотно утилизировать!?...
20:00:42 21-10-2024
Куда-то мы в экономике идем не туда. Раньше нас Запад заставлял повышать цены на бензин и газ, а теперь мы просто не можем остановиться... Теряем основные конкурентные преимущества очень стремительно...
21:53:00 21-10-2024
Гость (20:00:42 21-10-2024) Куда-то мы в экономике идем не туда. Раньше нас Запад застав... поищи доклад джоджа буша на закрытом совещании начальников штабов в 95 году...!
и тебе всё станет ясно!
10:22:32 22-10-2024
экспортные поставки топлива за рубеж --- если за рубеж поставки идут, значит санкции не соблюдаются. Гегемона не боятся
10:37:27 22-10-2024
Если и дальше так пойдет, по ходу ЦБ нам поменяет денежку.
19:32:49 22-10-2024
Гость (15:03:21 21-10-2024) Вот, только цены на продукты поднялись, в начале октября. ... То ли ещё будет, растёт бензин, растут цены, растут цены, растёт топливо! Это Россия!!!