Что будет с ценами на АЗС после запрета экспорта бензина из России?

Эксперты рассказали, изменится ли стоимость топлива и почему цены на розничных АЗС сейчас выше, чем на заправках крупных нефтяных кампаний

21 августа 2024, 08:00, ИА Амител

АЗС. Фото: unsplash.com/engin akyurt

Стоимость топлива в России начала подниматься еще в конце мая 2024 года, и тенденция на повышение сохраняется до сих пор. Федеральные эксперты прогнозировали, что уже в сентябре цена за литр АИ-95 может вырасти до 70 рублей. Чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, правительство с 1 августа продлило запрет на экспорт. Что будет с ценами в Алтайском крае и есть ли сейчас в регионе дефицит топлива, выяснял amic.ru.

В России сложился дефицит бензина?

Сейчас на рынке нефтепродуктов нет острого дефицита бензина, но ощущается "определенная напряженность", говорит вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко. Эксперт напоминает, что в периоды, когда экспорт был открыт, большие объемы уходили за пределы России. Оказывают негативное влияние и атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Все это подталкивало цены на бирже вверх. В итоге оптовая стоимость бензинов с начала 2024 года поднялась уже на 23-25 %. В рознице на АЗС прирост был менее чувствительным, он составил около 4 %.

Напомним, в феврале 2024 года ряд крупнейших российских заводов пострадали от атак дронов, что привело к сокращению выпуска бензина. Правительство РФ с 1 марта до 31 августа ввело запрет на экспорт, но в мае—июле меру приостановили на фоне насыщения рынка топливом. Чтобы стабилизировать цены, с 1 августа правительство возобновило запрет на экспорт бензина. Он будет действовать вплоть до 31 декабря 2024 года. Свое решение власти объяснили необходимостью обеспечить стабильную ситуацию на фоне сезонного повышения спроса.

Юрий Матвейко надеется, что благодаря запрету на экспорт оптовые цены на нефтепродукты в ближайшей перспективе откатятся вниз.

"Есть надежда, что оптовые цены скорректируются, но пока мы этого не наблюдаем. Они по-прежнему достаточно высокие. В сентябре начнутся плановые ремонты на крупных НПЗ. Хочется верить, что проблем с поставками топлива и бензина на внутренний рынок мы не увидим", — говорит Юрий Матвейко.

По данным Алтайкрайстата, за июль 2024 года цены на бензин в Алтайском крае в среднем выросли на 2,4 %, на дизтопливо — на 0,9 %.

Так, цены за июль составили:

АИ-92 — 50,43 руб./литр;

АИ-95 — 53,37 руб./литр;

АИ-98 и выше — 68,72 руб./литр;

дизтопливо — 66,6 руб./литр.

По сравнению с июлем 2023 года стоимость бензина в среднем выросла на 5,7 %, рост цен на дизельное топливо в среднем составил 11 %, сообщал "Бийский рабочий" со ссылкой на ведомство.

А что будет с ценами на АЗС?

Розничные цены на АЗС могут измениться, но по итогам 2024 года их рост не превысит уровень инфляции, считает Юрий Матвейко. С этим согласен и руководитель компании "Алтайнефтересурс" Николай Абрамов. По его мнению, прогнозы федеральных экспертов о том, что на заправках литр АИ-95 уже в сентябре будут продавать за 70 рублей, не оправдаются.

"Рост цен на АЗС до конца года, безусловно, будет, но в пределах инфляции. Вероятность роста цены до 70 рублей за литр на АИ-95 в обозримой перспективе равна нулю. О понижении действующих цен в рознице, к сожалению, говорить не приходится — отмечает Николай Абрамов.

Чтобы снизились цены на АЗС, необходимо уменьшить цены на бирже, говорит Юрий Матвейко. Для этого нужно менять налоговую политику: сокращать НДПИ или акцизы, которые в большей степени влияют на стоимость топлива.

"Сегодня в цене литра бензина больше 70 % приходится на налоги и акцизы, порядка 10 % уходит на производство, а наценки на АЗС не превышают 5 %. Основной фактор, который формирует стоимость на рынке Российской Федерации, — это налоги. Если налоги снизятся, цена может на заправочных станциях быстро уйти вниз, но пока об этом никто не говорит. Наоборот, с каждым годом увеличиваются и налоги, акцизы", — подчеркивает Матвейко.

Почему цены на частных АЗС выше, чем у крупных нефтяных компаний?

Цены на топливо на частных АЗС напрямую зависят от оптовых цен. А они сейчас выше розничных на АЗС у вертикально-интегрированных компаний, таких как "Роснефть" и "Газпромнефть". Эта тенденция наблюдается последние три месяца, рассказывает вице-президент РТС.

"Летние месяцы — это традиционно период высокого спроса на нефтепродукты. И оптовые цены у нефтяных компаний на протяжении нескольких лет в пиковые месяцы превышают розничные. Они могут себе позволить это благодаря диверсификации бизнес-процессов. Кроме того, правительство серьезно субсидирует нефтяную отрасль, сумма в год превышает триллион рублей. У частников такой поддержки нет. При снижении биржевых цен, уверен, и розничные на независимых АЗС также будут корректироваться", — объясняет Матвейко.

Хватает ли аграриям дизтоплива для проведения уборочной кампании?

Аграрии Алтайского края в этом сезоне не испытывают дефицита нефтепродуктов, из-за которого в 2023 году буксовала уборочная кампания. Дизельное топливо в достаточном количестве есть в наличии на нефтебазах, отмечает Николай Абрамов.

"Высокий спрос на дизельное топливо сохранится до конца уборочной кампании. Но по нему ситуация в разы стабильнее, чем в прошлые годы. Топлива на наших нефтебазах достаточно, предложение на бирже стабильное, заводы отгружают в срок. И все-таки рекомендую хозяйствам заранее обеспечить запас топлива, чтобы в пиковые отгрузки избежать простоев и собрать весь урожай. Это сохранит время и нервы " – заключил Николай Абрамов.