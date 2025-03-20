Цены на бензин в Алтайском крае подскочили за год более чем на 10%

Сильнее всего подорожало топливо марки АИ-98 и выше

20 марта 2025, 17:35, ИА Амител

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

Цены на автомобильный бензин в Алтайском крае с февраля 2024 по февраль 2025 года в среднем увеличились на 10,8%. Дизельное топливо подорожало на 9,86%. Об этом сообщили в Алтайкрайстате.

"Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше – на 20,72%. Цены на АИ-95 выросли на 10,92%, АИ-92 – на 10,37%", – говорится в исследовании.

По сравнению с январем 2025 года за февраль цены на автомобильный бензин увеличились на 0,82%, на дизельное топливо – на 0,21%. Отмечается, что за месяц стоимость АИ-98 не изменилась, бензин марки АИ-95 подорожал на 0,62%, АИ-92 – на 1,04%.

Средние потребительские цены на автомобильный бензин в Алтайском крае за последний месяц зимы составили: 79,04 рубля за литр АИ-98 и выше, 56,32 рубля за литр АИ-95 и 53,16 рубля за литр АИ-92.

Самое дорогое топливо марки АИ-92 оказалось в Бийске – 54,06 рубля за литр, самое дешевое – в Барнауле: 52,74 рубля. Та же ситуация с АИ-95: 57,87 рубля – в Бийске и 55,77 рубля – в Барнауле. По ценам на бензин марки АИ-98 и выше в лидеры выбилась краевая столица – 79,79 рубля за литр, а самая низкая цена в этом случае в Бийске – 77,50 рубля.

Дизельное топливо также оказалось наиболее дорогим в Бийске и наиболее дешевым – в Барнауле: 74,15 и 70,67 рубля за литр соответственно.

Напомним, с января 2024 по январь 2025 года цены на бензин в регионе выросли на 9,96%.