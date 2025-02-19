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Бензин в Алтайском крае за год подорожал почти на 10%

Самый большой рост отмечается у марок АИ-98 и выше — 20,72%

19 февраля 2025, 17:48, ИА Амител

Заправка / Фото: unsplash.com / Wassim Chouak
Заправка / Фото: unsplash.com / Wassim Chouak

Цены на автомобильный бензин в Алтайском крае с января 2024 по январь 2025 года выросли на 9,96%. Об этом сообщили в Алтайкрайстате.

Отмечается, что больше всех подорожал автомобильный бензин марки АИ-98 и выше – 20,72%. Стоимость АИ-95 увеличилась на 10,26%, а АИ-92 – на 9,33%. Дизельное топливо подорожало меньше остальных – на 8,83%.

По сравнению с декабрем 2024 года цены на автомобильный бензин выросли на 0,67%. Больше всех за этот период подорожало топливо марки АИ-92 – 0,8%. Рост цены АИ-95 составил 0,54%, а АИ-98 и выше – 0,51%, дизельного топлива – 0,89%.

Средняя потребительская цена на АИ-92 в январе в Алтайском крае установилась на уровне 52,61 рубля за литр. АИ-95 продавался по цене 55,98 рубля, а АИ-98 и выше – за 79,04 рубля. Дизельное топливо стоило 71,46 рубля/литр.

Среди городов Алтайского края самое дорогое топливо марки АИ-92 оказалось в Бийске (53,26 рубля за литр), а самое дешевое – в Барнауле (52,29 рубля). Аналогично дела обстоят с маркой АИ-95: 57,46 рубля за литр в Бийске и 55,4 – в Барнауле. При этом с АИ-98 ситуация прямо противоположная: в Барнауле оказалась самая высокая цена – 79,79 рубля, а в Бийске самая низкая – 77,5 рубля.

Барнаул Бийск Алтайский край Рубцовск цены Топливо

Комментарии 9

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Гость

18:25:21 19-02-2025

У меня дизель и я плачу, когда заправляюсь. Ну уж очень высокая цена. Я не говорю про времена, когда солярка стоила копейки, ну должно же быть какое тотобьяснение таким ценам, товарищи?

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Гость

19:25:40 19-02-2025

Гость (18:25:21 19-02-2025) У меня дизель и я плачу, когда заправляюсь. Ну уж очень высо... Все платят, когда заправляются. В этом и проблема

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Гость

20:01:57 19-02-2025

еще раз для недалеких. покупайте ОПТОМ, сразу литров 200 на карту, это по 47 руб литр. потом цена не меняется, или вы автомобили зачем приобрели? чтобы ныть в соцсетях?

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Коль

20:05:48 19-02-2025

Китайцам по 150 литров бесплатно дают... Си Цзиньпин заботится о людях..

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Гость

20:29:24 19-02-2025

Коль (20:05:48 19-02-2025) Китайцам по 150 литров бесплатно дают... Си Цзиньпин заботит... Бесплатный бензин в Китае — очередная выдумка сатирического издания «Панорама». Оно регулярно выпускает такие шуточные «новости», которые иногда начинают «вируситься» в соцсетях как настоящие.

Гугл в помощь, болезный.

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Гость

06:50:43 20-02-2025

Гость (20:29:24 19-02-2025) Бесплатный бензин в Китае — очередная выдумка сатирического ... Тебе Гугл в помощь-шибко здоровый-цена бенза в Венесуэле Туркменистане... И Китае

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Гость

09:58:33 20-02-2025

Гость (06:50:43 20-02-2025) Тебе Гугл в помощь-шибко здоровый-цена бенза в Венесуэле Тур... Ну так шибко ВУмный страдалец, чемодан-вокзал- далее на выбор Венесуэла, Туркменистан, Китай.

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Musik

09:28:07 20-02-2025

Гость (20:29:24 19-02-2025) Бесплатный бензин в Китае — очередная выдумка сатирического ... Халява греет души предвкушеним дуракам.

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Дон Торпедро

15:10:36 20-02-2025

бензин подорожал почти на 10%, а точнее на 18,2% (95й в декабре 2023го заправлялся по 45,50 а теперь...)

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