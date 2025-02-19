Бензин в Алтайском крае за год подорожал почти на 10%

Самый большой рост отмечается у марок АИ-98 и выше — 20,72%

19 февраля 2025, 17:48, ИА Амител

Заправка / Фото: unsplash.com / Wassim Chouak

Цены на автомобильный бензин в Алтайском крае с января 2024 по январь 2025 года выросли на 9,96%. Об этом сообщили в Алтайкрайстате.

Отмечается, что больше всех подорожал автомобильный бензин марки АИ-98 и выше – 20,72%. Стоимость АИ-95 увеличилась на 10,26%, а АИ-92 – на 9,33%. Дизельное топливо подорожало меньше остальных – на 8,83%.

По сравнению с декабрем 2024 года цены на автомобильный бензин выросли на 0,67%. Больше всех за этот период подорожало топливо марки АИ-92 – 0,8%. Рост цены АИ-95 составил 0,54%, а АИ-98 и выше – 0,51%, дизельного топлива – 0,89%.

Средняя потребительская цена на АИ-92 в январе в Алтайском крае установилась на уровне 52,61 рубля за литр. АИ-95 продавался по цене 55,98 рубля, а АИ-98 и выше – за 79,04 рубля. Дизельное топливо стоило 71,46 рубля/литр.

Среди городов Алтайского края самое дорогое топливо марки АИ-92 оказалось в Бийске (53,26 рубля за литр), а самое дешевое – в Барнауле (52,29 рубля). Аналогично дела обстоят с маркой АИ-95: 57,46 рубля за литр в Бийске и 55,4 – в Барнауле. При этом с АИ-98 ситуация прямо противоположная: в Барнауле оказалась самая высокая цена – 79,79 рубля, а в Бийске самая низкая – 77,5 рубля.