Бензин в Алтайском крае за год подорожал почти на 10%
Самый большой рост отмечается у марок АИ-98 и выше — 20,72%
19 февраля 2025, 17:48, ИА Амител
Цены на автомобильный бензин в Алтайском крае с января 2024 по январь 2025 года выросли на 9,96%. Об этом сообщили в Алтайкрайстате.
Отмечается, что больше всех подорожал автомобильный бензин марки АИ-98 и выше – 20,72%. Стоимость АИ-95 увеличилась на 10,26%, а АИ-92 – на 9,33%. Дизельное топливо подорожало меньше остальных – на 8,83%.
По сравнению с декабрем 2024 года цены на автомобильный бензин выросли на 0,67%. Больше всех за этот период подорожало топливо марки АИ-92 – 0,8%. Рост цены АИ-95 составил 0,54%, а АИ-98 и выше – 0,51%, дизельного топлива – 0,89%.
Средняя потребительская цена на АИ-92 в январе в Алтайском крае установилась на уровне 52,61 рубля за литр. АИ-95 продавался по цене 55,98 рубля, а АИ-98 и выше – за 79,04 рубля. Дизельное топливо стоило 71,46 рубля/литр.
Среди городов Алтайского края самое дорогое топливо марки АИ-92 оказалось в Бийске (53,26 рубля за литр), а самое дешевое – в Барнауле (52,29 рубля). Аналогично дела обстоят с маркой АИ-95: 57,46 рубля за литр в Бийске и 55,4 – в Барнауле. При этом с АИ-98 ситуация прямо противоположная: в Барнауле оказалась самая высокая цена – 79,79 рубля, а в Бийске самая низкая – 77,5 рубля.
18:25:21 19-02-2025
У меня дизель и я плачу, когда заправляюсь. Ну уж очень высокая цена. Я не говорю про времена, когда солярка стоила копейки, ну должно же быть какое тотобьяснение таким ценам, товарищи?
19:25:40 19-02-2025
Гость (18:25:21 19-02-2025) У меня дизель и я плачу, когда заправляюсь. Ну уж очень высо... Все платят, когда заправляются. В этом и проблема
20:01:57 19-02-2025
еще раз для недалеких. покупайте ОПТОМ, сразу литров 200 на карту, это по 47 руб литр. потом цена не меняется, или вы автомобили зачем приобрели? чтобы ныть в соцсетях?
20:05:48 19-02-2025
Китайцам по 150 литров бесплатно дают... Си Цзиньпин заботится о людях..
20:29:24 19-02-2025
Коль (20:05:48 19-02-2025) Китайцам по 150 литров бесплатно дают... Си Цзиньпин заботит... Бесплатный бензин в Китае — очередная выдумка сатирического издания «Панорама». Оно регулярно выпускает такие шуточные «новости», которые иногда начинают «вируситься» в соцсетях как настоящие.
Гугл в помощь, болезный.
06:50:43 20-02-2025
Гость (20:29:24 19-02-2025) Бесплатный бензин в Китае — очередная выдумка сатирического ... Тебе Гугл в помощь-шибко здоровый-цена бенза в Венесуэле Туркменистане... И Китае
09:58:33 20-02-2025
Гость (06:50:43 20-02-2025) Тебе Гугл в помощь-шибко здоровый-цена бенза в Венесуэле Тур... Ну так шибко ВУмный страдалец, чемодан-вокзал- далее на выбор Венесуэла, Туркменистан, Китай.
09:28:07 20-02-2025
Гость (20:29:24 19-02-2025) Бесплатный бензин в Китае — очередная выдумка сатирического ... Халява греет души предвкушеним дуракам.
15:10:36 20-02-2025
бензин подорожал почти на 10%, а точнее на 18,2% (95й в декабре 2023го заправлялся по 45,50 а теперь...)