Некоторые компании поднимут их уже с декабря

28 ноября 2024, 10:51, ИА Амител

Стиральные машины / Фото: amic.ru

Цены на бытовую технику в России вырастут на 10-20%. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на письма, которые производители направили ретейлерам.

Например, французская компания "Группа "СЕБ-Восток" (Tefal, Rowenta, Krups и пр.) заявила о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года.

Помимо этого, компания IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig и др.) сообщила, что цены вырастут уже с 2 декабря, причем как на локальную, так и на импортную продукцию. Эта компания не уточняла, на сколько процентов повысит цены.

"Среди причин представители обеих компаний отметили ключевую ставку, курсы валют и логистические затраты", – указывает источник.

Один из дистрибьюторов заявил изданию, что стоимость всей потребительской электроники в январе может подняться более чем на 20%. Сейчас распродается техника, закупленная по курсу 85 рублей за доллар, а потом, когда закончатся складские запасы, компании станут уменьшать закупки, уточнил он.

Однако есть и более удручающие прогнозы. Гендиректор Vard Алексей Беляков рассказал, что уже сейчас наблюдается дефицит некоторых брендов бытовой техники. Все из-за проблем с платежами и кредитованием.