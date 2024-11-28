Цены на бытовую технику совсем скоро "взлетят" на 20% и выше
Некоторые компании поднимут их уже с декабря
28 ноября 2024, 10:51, ИА Амител
Цены на бытовую технику в России вырастут на 10-20%. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на письма, которые производители направили ретейлерам.
Например, французская компания "Группа "СЕБ-Восток" (Tefal, Rowenta, Krups и пр.) заявила о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года.
Помимо этого, компания IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig и др.) сообщила, что цены вырастут уже с 2 декабря, причем как на локальную, так и на импортную продукцию. Эта компания не уточняла, на сколько процентов повысит цены.
"Среди причин представители обеих компаний отметили ключевую ставку, курсы валют и логистические затраты", – указывает источник.
Один из дистрибьюторов заявил изданию, что стоимость всей потребительской электроники в январе может подняться более чем на 20%. Сейчас распродается техника, закупленная по курсу 85 рублей за доллар, а потом, когда закончатся складские запасы, компании станут уменьшать закупки, уточнил он.
Однако есть и более удручающие прогнозы. Гендиректор Vard Алексей Беляков рассказал, что уже сейчас наблюдается дефицит некоторых брендов бытовой техники. Все из-за проблем с платежами и кредитованием.
"Если положение не улучшится, то весной 2025 года некоторые компании смогут покинуть рынок потребительской электроники или сократить обороты", – заявил собеседник из числа дистрибьюторов.
11:02:14 28-11-2024
Но ведь у нас есть Импортозамещение, ведь правда? Санкции и низкий курс рубля только на пользу гражданам РФ. Так президент нам сказал. Слава Орешнику!
11:31:59 28-11-2024
Гость (11:02:14 28-11-2024) ведь правда?. неа.. достаем стиральные доски. утюги на углах. веники. ручные кофемолки. покупаем газовые горелки. и храним продукты за форточкой))))
12:18:04 28-11-2024
Гость (11:31:59 28-11-2024) неа.. достаем стиральные доски. утюги на углах. веники. руч...
Вот этим бальзам на душу, которые совок здесь оплакивают постоянно😄
11:38:46 28-11-2024
Гость (11:02:14 28-11-2024) Но ведь у нас есть Импортозамещение, ведь правда? Санкции и ...
Такое импортозамещение козе в трещину. Самые хорошие коньковые лыжи российского производства (Балабаново) сомнительного качества в том году 14 000 руб стоили в этом уже 18 000 р. Скоро как Фишеры будут стоить
14:57:58 28-11-2024
Гость (11:38:46 28-11-2024) Такое импортозамещение козе в трещину. Самые хорошие кон... а знаете где фишеры производятся?:))))
13:25:03 28-11-2024
Гость (11:02:14 28-11-2024) Но ведь у нас есть Импортозамещение, ведь правда? Санкции и ... У нас не серьёзное импортозамещение. Никто не занимается производством, особенно электроники. Вот писали, женщина - бизнесмен пироги печёт. И так все - кто перепродаёт, кто пироги печёт а серьёзного ничего нет. Недавно покупала эл/розетки. Выяснилось, что винтики в комплекте с ними, ещё и не подходят, пришлось свои искать. Даже этого сделать не могут, какие стиральные машины...
11:52:07 28-11-2024
Где люди которые кричат, что нам плевать на курс доллара . Мы в рублях зарплату получаем
12:17:08 28-11-2024
А Песков сегодня заявил, что падение рубля не затронет граждан РФ
12:54:20 28-11-2024
ИГ (12:17:08 28-11-2024) А Песков сегодня заявил, что падение рубля не затронет гражд... не верю !
12:17:46 28-11-2024
новость ниже, Песков же сказал, повышение курса, никак не скажется на россиянах. как жили , так и будем жить.
12:19:33 28-11-2024
Гость (11:52:07 28-11-2024) Где люди которые кричат, что нам плевать на курс доллара . М... так эти не люди кричат, это нам слуги народа говорят об этом. читайте ниже, новости.