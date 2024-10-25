Холодильники и кондиционеры подорожают в России

Ввоз техники в страну ограничило Минприроды

25 октября 2024, 19:25, ИА Амител

Холодильник / Фото: unsplash.com/ nrd

О росте стоимости кондиционеров и холодильников предупредили продавцы электроники. Изменения могут затронуть 90% кондиционеров и 50% холодильников, сообщает РБК.

Причиной стали новые требования Минприроды к ввозу продукции с хладагентами. Они представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Компонент охлаждает воздух и поддерживает оптимальный температурный режим.

Согласно новым требованиям Минприроды, на ввоз продукции с хладагентами нужно будет оформить лицензию.

Если ранее под лицензию попадало только 10% кондиционеров, то теперь ее следует оформлять на 90% устройств.

Аналогичная ситуация складывается и на рынке холодильного оборудования: под ограничение попал фреон 410. Сегодня его используют в 50% холодильников.

Следует отметить, что в Минприроды не изменяли перечень веществ, а только сократили квоту на ввоз газов. Из-за этого под нее попали те хладагенты, на которые ограничение не распространялось.