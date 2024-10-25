Холодильники и кондиционеры подорожают в России
Ввоз техники в страну ограничило Минприроды
25 октября 2024, 19:25, ИА Амител
О росте стоимости кондиционеров и холодильников предупредили продавцы электроники. Изменения могут затронуть 90% кондиционеров и 50% холодильников, сообщает РБК.
Причиной стали новые требования Минприроды к ввозу продукции с хладагентами. Они представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Компонент охлаждает воздух и поддерживает оптимальный температурный режим.
Согласно новым требованиям Минприроды, на ввоз продукции с хладагентами нужно будет оформить лицензию.
Если ранее под лицензию попадало только 10% кондиционеров, то теперь ее следует оформлять на 90% устройств.
Аналогичная ситуация складывается и на рынке холодильного оборудования: под ограничение попал фреон 410. Сегодня его используют в 50% холодильников.
Следует отметить, что в Минприроды не изменяли перечень веществ, а только сократили квоту на ввоз газов. Из-за этого под нее попали те хладагенты, на которые ограничение не распространялось.
20:12:11 25-10-2024
Автопроизводители уходят, автомобили стремительно дорожают и становятся недоступными. Давайте позаботимся о гражданах, введем утильсбор, чтобы даже самое ведро на меньше двух миллионов стоило.
Производители техники ушли, инфляция и сложная логистика вызываю рост цен на технику. Давайте введем квоты и пошлины...
Кто-то за всем этим стоит
22:17:24 25-10-2024
Гость (20:12:11 25-10-2024) Автопроизводители уходят, автомобили стремительно дорожают и... риторический вопрос?
конечно западные империалисты...
11:13:18 26-10-2024
Гость (20:12:11 25-10-2024) Автопроизводители уходят, автомобили стремительно дорожают и... Людям, желающим купить что то, ничего не мешает. Находят деньги и покупают. БМВ 2025 года модельного ряда надо? Могу организовать. Легко. В МВидео холодильники предлагают и премиальный китайский Хайер, и европейский Электролюкс. Для ценителей есть СМЕГ. Для менее взыскательных всякая шляпа типа Индезита. Выбор за вами.
20:20:47 25-10-2024
Какая муть... Только бы деньги содрать и ни хрена не делать. Из-за этого прет инфляция