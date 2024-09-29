Цены на дешевый кофе растут из-за погоды во Вьетнаме
Сорт робуста постепенно приближается по стоимости к более дорогим
29 сентября 2024, 11:20, ИА Амител
Стоимость робусты, популярного сорта кофе, увеличивается и приближается к цене арабики. Об этом рассказала эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова в интервью агентству "Прайм".
Спрос на кофе превышает предложение, арабика остается основным сортом, а робуста, несмотря на дешевизну и непопулярность, становится востребованной в кофейнях. Производители жалуются на нехватку робусты.
Производство кофе зависит от погоды и болезней растений. Вьетнам, лидер по производству робусты, теряет позиции из-за неблагоприятных условий и изменений в предпочтениях фермеров. Производство робусты сократилось на 9,8%, цены на бирже выросли более чем на 50%.
Проблемы с логистикой, вызванные задержками в Красном море, заставляют производителей выбирать более дорогие маршруты. Это приведет к дальнейшему росту цен на кофе, который затронет даже тех, кто привык готовить его дома, заключила Тинькова.
11:27:27 29-09-2024
Ага!? Рассказывайте нам - из-за погоды...!?
13:15:29 30-09-2024
Цены на дешёвый кофе растут пропорционально жадности ритейла. Пример- кофе быв. Якобс в Магните 250-300 руб./пачка, в Мария Ра- 450-500 руб./пачка.