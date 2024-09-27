Цены на яйца в России будут сдерживать по-новому

Идею поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз

27 сентября 2024, 10:45, ИА Амител

Яйца / Фото: unsplash.com

Торговым сетям запретят получать вознаграждение от поставщиков в размере 5% за реализацию товаров. Минэкономразвития и Минсельхоз поддержали проект постановления правительства, разработанный ФАС, пишут "Известия".

Документ относит яйца первой и второй категории к перечню социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. Сейчас к таким товарам относятся хлеб, мясо кур, молоко.

Минсельхоз считает, что эта мера положительно повлияет на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и продукция птицеводства останется доступной для широкого круга потребителей.

В ведомстве отметили, что с конца прошлого года наблюдается снижение отпускных цен на яйца: стоимость яиц первой и второй категорий сократилась на 22,6 и 29,5% соответственно и составляет в среднем 73,2 и 58,6 рубля. Эта динамика транслируется в розницу, подчеркнули в Минсельхозе.

Минэкономразвития согласилось с проектом постановления, отметив снижение цен на яйца: на 0,3% – с начала сентября и на 19,7% – с начала года.