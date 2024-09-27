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Цены на яйца в России будут сдерживать по-новому

Идею поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз

27 сентября 2024, 10:45, ИА Амител

Яйца / Фото: unsplash.com
Яйца / Фото: unsplash.com

Торговым сетям запретят получать вознаграждение от поставщиков в размере 5% за реализацию товаров. Минэкономразвития и Минсельхоз поддержали проект постановления правительства, разработанный ФАС, пишут "Известия".

Документ относит яйца первой и второй категории к перечню социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. Сейчас к таким товарам относятся хлеб, мясо кур, молоко.

Минсельхоз считает, что эта мера положительно повлияет на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и продукция птицеводства останется доступной для широкого круга потребителей.

В ведомстве отметили, что с конца прошлого года наблюдается снижение отпускных цен на яйца: стоимость яиц первой и второй категорий сократилась на 22,6 и 29,5% соответственно и составляет в среднем 73,2 и 58,6 рубля. Эта динамика транслируется в розницу, подчеркнули в Минсельхозе.

Минэкономразвития согласилось с проектом постановления, отметив снижение цен на яйца: на 0,3% – с начала сентября и на 19,7% – с начала года.

цены

Комментарии 4

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Гость

11:17:48 27-09-2024

5% --- ну то есть будет не 150 как в прошлом году, а 140

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Гость

12:53:14 27-09-2024

Просто перестанут яйцами торговать?

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Гость

15:26:40 27-09-2024

Естественно,зачем развивать отрасли.Просто внести очередную бесполезную инициативу,естественно,за деньги налогоплательщиков.

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Гость

16:40:49 27-09-2024

будут держать яйца!?

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