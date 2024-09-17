Цены на дизельное топливо в Алтайском крае за год выросли более чем на 8%

Автомобильный бензин подорожал на 4,45%

17 сентября 2024, 17:55, ИА Амител

Бензоколонка / Фото: unsplash.com

За август цены на дизельное топливо в Алтайском крае выросли на 0,3%, а на автомобильный бензин – на 1,4%. Об этом свидетельствует статистика Алтайкрайстата. Вместе с тем за год рост оказался более ощутимым – 4,45% для бензина и 8,68% – для дизельного топлива.

Наибольшее подорожание отмечается у марок АИ-98 и выше: на 6,11% – за месяц и на 13,67% – за год. Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,84% за месяц и 3,76% – за год, марки АИ-95 – на 1,93 и 4,95% соответственно.

Средние потребительские цены на дизель в Алтайском крае за август составили 66,81 рубля за литр, 50,82 рубля за литр – АИ-92, 54,39 рубля – АИ-95 и 72,82 рубля – АИ-98 и выше. В Барнауле отмечаются наиболее низкие цены по всем категориям, кроме АИ-98. В Бийске зафиксированы наиболее высокие цены на АИ-92 и АИ-95, а в Белокурихе – на дизель.