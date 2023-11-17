Цены на хлеб продолжат расти, несмотря на рекордный урожай зерна
Основной прирост стоимости дают торговые наценки
17 ноября 2023, 10:46, ИА Амител
Сверхурожаи зерна в России не смогут опустить цены на хлеб и хлебобулочные изделия по нескольким причинам, пишет "Парламентская газета".
Как отметил вице-президент Российского союза пекарей (РСП) Сергей Краус, доля муки в цене хлеба не превышает 12%.
"Стоимость всего сырья – не только муки, но и дрожжей, сахара и прочего, – включая также упаковку, составляет около 30-40% от стоимости готовой продукции", – подчеркнул он.
Также в стоимость входят затраты на покупку и ремонт заводского оборудования, причем оно практически все импортное, а это значит, что затраты будут зависеть от курса доллара. Плюс расходы на логистику, топливо и так далее.
"Ну и, наконец, торговая наценка, которая в зависимости от конкретного вида продукции, поставщика и прочих факторов может доходить до 120%", – добавил эксперт.
По данным Росстата, в сентябре 2022 года средняя стоимость килограмма хлеба из ржаной муки составляла 69 рублей, а в сентябре 2023-го – 72 рубля. Из пшеничной муки – 85 и 87 соответственно. Сдобная выпечка – 262 и 280 рублей. При этом в последние годы в России собирают рекордные урожаи зерна.
10:55:36 17-11-2023
Мне кажется этот Сергей Краус немножечко еврей. И он решил пройтись по карманам россиян вслед за куращупами, яйца собирателями и нефтенаваривателями...
10:57:48 17-11-2023
а есть другие экономические новости не про рост цен!?
11:08:58 17-11-2023
Гость (10:57:48 17-11-2023) а есть другие экономические новости не про рост цен!?... Так про рост цен это не новость, а стабильность.
06:24:03 18-11-2023
Гость (10:57:48 17-11-2023) а есть другие экономические новости не про рост цен!?... По-моему, в последние годы не очень много новостей.Но про рост цен и тарифов-хотя бы раз в неделю.Это точно.Капитализм российский.Хотя, он везде в конечном счете одинаков.
11:21:36 17-11-2023
вице президент что то забыл что еще пекарям заплатить нужно, наверно думает что булки на деревьях растут, или импортное оборудование само без людей работает.
13:05:00 17-11-2023
Гость (11:21:36 17-11-2023) вице президент что то забыл что еще пекарям заплатить нужно,... Гость, чё ты на хлеб насущий импортное оборудование закупаешь, а не замещаешь? Че, у тебя тямы нет?
11:57:39 17-11-2023
Если бы ещё качественный хлеб делали то и такая цена пойдёт. А то два дня и плесень чёрная появляется. Теперь делаю домашний на булке даже через неделю ни каких признаков испорчености
12:02:09 17-11-2023
Даёшь хлеб по 150 рублей!
12:44:09 17-11-2023
гость (12:02:09 17-11-2023) Даёшь хлеб по 150 рублей! ... Подождите, такими темпами и 33 рублей дадут.