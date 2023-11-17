Основной прирост стоимости дают торговые наценки

17 ноября 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сверхурожаи зерна в России не смогут опустить цены на хлеб и хлебобулочные изделия по нескольким причинам, пишет "Парламентская газета".

Как отметил вице-президент Российского союза пекарей (РСП) Сергей Краус, доля муки в цене хлеба не превышает 12%.

"Стоимость всего сырья – не только муки, но и дрожжей, сахара и прочего, – включая также упаковку, составляет около 30-40% от стоимости готовой продукции", – подчеркнул он.

Также в стоимость входят затраты на покупку и ремонт заводского оборудования, причем оно практически все импортное, а это значит, что затраты будут зависеть от курса доллара. Плюс расходы на логистику, топливо и так далее.

"Ну и, наконец, торговая наценка, которая в зависимости от конкретного вида продукции, поставщика и прочих факторов может доходить до 120%", – добавил эксперт.

По данным Росстата, в сентябре 2022 года средняя стоимость килограмма хлеба из ржаной муки составляла 69 рублей, а в сентябре 2023-го – 72 рубля. Из пшеничной муки – 85 и 87 соответственно. Сдобная выпечка – 262 и 280 рублей. При этом в последние годы в России собирают рекордные урожаи зерна.