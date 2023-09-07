"Золотая" мука. Почему цены на хлеб в Сибири в ближайшее время могут вырасти на 5-10%
Участники рынка называли эти события неизбежными
07 сентября 2023, 12:29, ИА Амител
Производители хлеба в Сибири сообщили, что к октябрю поднимут отпускную стоимость примерно на 5-10%. Такое решение связано с ростом цен на сахар, ГСМ, логистику и энергоносители. Как пишет "Коммерсант", на фоне падения качества зерна и засухи стоимость хлеба обязательно будет повыситься еще сильнее.
Предстоящее повышение подтвердили производители хлеба Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.
Гендиректор Сибирского зернового союза (СЗС), глава ОАО "Мельник" Александр Бедарев объяснил изданию, что стоимость хлеба с учетом возросших затрат на производство должна быть выше в два раза.
"Компоненты очень подорожали, в том числе ГСМ, вода, сахар, масло и дрожжи. Цены выросли на все, в том числе на упаковочный материал – пакеты и скрепки", – прокомментировал ситуацию эксперт.
По данным Росстата, стоимость одного килограмма сахара в Сибирском федеральном округе в июле 2023-го в сравнении с аналогичным периодом 2022-го увеличилась на рубль. Цена на пшеничную муку за год стала меньше на четыре рубля. При этом ржаной хлеб подорожал на два рубля. Стоимость же услуг и тарифов транспортных компаний составила почти 30%.
Гендиректор АО "Грана" Валерий Гачман заявил "Коммерсанту", что в прошлом году из-за рекордного урожая зерна темпы роста цен хлебобулочные изделия снижались. Из-за ситуации с экспортом цены упали вниз. В итоге стоимость муки для конечного потребителя в Сибири в июле 2023-го составила 46 рублей за килограмм. Для сравнения: в июле 2022 года она достигала 50 рублей за килограмм. Такие данные предоставили в компании Ntech.
Предполагается, что сильнее других поднимутся в цене высококачественные и дорогие сорта хлеба, поскольку в них выше доля импортного сырья и добавок.
"Рост цен на пшеницу адекватно отразится на стоимости муки, которая в себестоимости хлеба занимает 20%, однако повода для паники нет. Резкого подорожания хлеба не будет, в пределах инфляции", – заявил Валерий Гачман.
Другие участники рынка также уверены, что рост стоимости хлеба на рынке в Сибири неизбежен. Из-за засухи летом 2023-го, а также продолжительных дождей в сентябре качество зерна в ряде регионов Сибири хуже, чем в прошлом году.
12:41:51 07-09-2023
Материал о подорожании хлеба правильно делать с хлебопеками. Мука - сырье. Хлеб - конечный продукт. В килограмме хлеба - 500 грамм муки. Это как с продавца помидор спрашивать, почему салат в ресторане дорогой
12:57:29 07-09-2023
потому что правители ведут свою внешнюю политику, а платит за всё это Народ!
12:59:40 07-09-2023
Может потому-что мы участвуем в зерновой сделке? Т.е. бесплатно дарим кому-то.
14:24:04 07-09-2023
Гость (12:59:40 07-09-2023) Может потому-что мы участвуем в зерновой сделке? Т.е. беспла... Ну в статье же написано из-за чего растет цена, когда уже научитесь усваивать прочитанное.
16:21:21 07-09-2023
Гость (12:59:40 07-09-2023) Может потому-что мы участвуем в зерновой сделке? Т.е. беспла... Ну в статье же написано из-за чего растет цена, когда уже научитесь усваивать прочитанное. Тут фильтровать и фильтровать напечатанное и показанное надо. не держите людей за ...
17:08:41 07-09-2023
Zorro (16:21:21 07-09-2023) Гость (12:59:40 07-09-2023) Может потому-что мы участвуем в ... Фильтрователи )))
12:31:31 08-09-2023
Могут вырасти на 10.. 15 % и столько шума Лук подорожал в два раза и ничего А еще раньше лимоны дорожали )))))