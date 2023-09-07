Участники рынка называли эти события неизбежными

07 сентября 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Производители хлеба в Сибири сообщили, что к октябрю поднимут отпускную стоимость примерно на 5-10%. Такое решение связано с ростом цен на сахар, ГСМ, логистику и энергоносители. Как пишет "Коммерсант", на фоне падения качества зерна и засухи стоимость хлеба обязательно будет повыситься еще сильнее.

Предстоящее повышение подтвердили производители хлеба Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Гендиректор Сибирского зернового союза (СЗС), глава ОАО "Мельник" Александр Бедарев объяснил изданию, что стоимость хлеба с учетом возросших затрат на производство должна быть выше в два раза.

"Компоненты очень подорожали, в том числе ГСМ, вода, сахар, масло и дрожжи. Цены выросли на все, в том числе на упаковочный материал – пакеты и скрепки", – прокомментировал ситуацию эксперт.

По данным Росстата, стоимость одного килограмма сахара в Сибирском федеральном округе в июле 2023-го в сравнении с аналогичным периодом 2022-го увеличилась на рубль. Цена на пшеничную муку за год стала меньше на четыре рубля. При этом ржаной хлеб подорожал на два рубля. Стоимость же услуг и тарифов транспортных компаний составила почти 30%.

Гендиректор АО "Грана" Валерий Гачман заявил "Коммерсанту", что в прошлом году из-за рекордного урожая зерна темпы роста цен хлебобулочные изделия снижались. Из-за ситуации с экспортом цены упали вниз. В итоге стоимость муки для конечного потребителя в Сибири в июле 2023-го составила 46 рублей за килограмм. Для сравнения: в июле 2022 года она достигала 50 рублей за килограмм. Такие данные предоставили в компании Ntech.

Предполагается, что сильнее других поднимутся в цене высококачественные и дорогие сорта хлеба, поскольку в них выше доля импортного сырья и добавок.

"Рост цен на пшеницу адекватно отразится на стоимости муки, которая в себестоимости хлеба занимает 20%, однако повода для паники нет. Резкого подорожания хлеба не будет, в пределах инфляции", – заявил Валерий Гачман.

Другие участники рынка также уверены, что рост стоимости хлеба на рынке в Сибири неизбежен. Из-за засухи летом 2023-го, а также продолжительных дождей в сентябре качество зерна в ряде регионов Сибири хуже, чем в прошлом году.