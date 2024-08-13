Цены на кофе выросли из-за заморозков в Бразилии
Фьючерсы на арабику подорожали на 7%
13 августа 2024, 13:16, ИА Амител
Кофейные зерна / Фото: pxhere.com/ru/photo/3030
На Нью-Йоркской бирже цены на кофе сорта арабика резко взлетели, достигнув максимума с начала июля. Причиной этого стало похолодание в Бразилии.
Как отмечает Bloomberg, даже небольшие заморозки могут вызвать опасения на бирже из-за возможного сокращения предложения кофе. Поэтому фьючерсы на арабику подорожали на 7%.
В минувшие выходные в некоторых районах бразильских кофейных плантаций уже были зафиксированы заморозки. Однако во вторник погодные условия могут ухудшиться, и похолодание может стать более серьёзным. В том числе в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу ожидаются низкие температуры, что может негативно сказаться на урожае кофе.
13:18:35 13-08-2024
Какие заморозки? Банальная жадность.
16:33:40 13-08-2024
В Бразилии блеснул мороз-в России кофе вздорожало.
00:12:22 14-08-2024
А с чаем что?
10:51:19 14-08-2024
Скоро здесь будем кофе выращивать. Потепление.
11:12:47 14-08-2024
Гость (10:51:19 14-08-2024) Скоро здесь будем кофе выращивать. Потепление.... Не подсказывайте бизнес-идеи всяким проходимцам ! Виноград уже повыращивали ! )))
11:39:14 14-08-2024
Гость (11:12:47 14-08-2024) Не подсказывайте бизнес-идеи всяким проходимцам ! Виноград у... виноград? в АК?? вы об чем???
14:35:55 14-08-2024
Мусик (11:39:14 14-08-2024) виноград? в АК?? вы об чем???... о директоре Алтайспиртпром Вагнер В. и его "уникальной" идее вырастить винодельческий виноград нескольких сортов из Франции, после которой остался долг перед банками в 1,5 ярда.
11:15:29 14-08-2024
Гость (10:51:19 14-08-2024) Скоро здесь будем кофе выращивать. Потепление.... засуха, не?
12:17:04 15-08-2024
Мусик (11:15:29 14-08-2024) засуха, не?... Не, с утречка дождичек прошел)