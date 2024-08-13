Цены на кофе выросли из-за заморозков в Бразилии

Фьючерсы на арабику подорожали на 7%

13 августа 2024, 13:16, ИА Амител

Кофейные зерна / Фото: pxhere.com/ru/photo/3030

На Нью-Йоркской бирже цены на кофе сорта арабика резко взлетели, достигнув максимума с начала июля. Причиной этого стало похолодание в Бразилии.

Как отмечает Bloomberg, даже небольшие заморозки могут вызвать опасения на бирже из-за возможного сокращения предложения кофе. Поэтому фьючерсы на арабику подорожали на 7%.

В минувшие выходные в некоторых районах бразильских кофейных плантаций уже были зафиксированы заморозки. Однако во вторник погодные условия могут ухудшиться, и похолодание может стать более серьёзным. В том числе в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу ожидаются низкие температуры, что может негативно сказаться на урожае кофе.