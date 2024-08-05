Российским производителям коньяка предсказали дефицит сырья

Эксперт ожидает, что отечественные компании будут терпеть убытки, а нишу займут производители из Грузии, Молдавии и Армении

05 августа 2024, 22:51, ИА Амител

Бочки с коньяком / Фото: unsplash.com

Производители коньяков в России могут столкнуться с нехваткой технического винограда к 2028 году, когда по закону будут обязаны перейти на использование только дистиллятов, выработанных из российского винограда. Об этом сообщает "РБК Вино".

Как рассказал глава отдела по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Симон Черепнин, сейчас из 10,5 млн дал коньяка и бренди, производимого в РФ, 6,2 млн дал приходится на коньяк из импортных дистиллятов. Для возмещения этого объема потребуется около 800 тысяч тонн винограда: этот объем сейчас в стране собирают и для коньяка, и для производства вина.

Для наращивания объемов сбора технического винограда до этого уровня потребуется как минимум вдвое увеличить площадь виноградников. На это потребуется около 15 лет, сказал Черепин.

Эксперт также отметил, что единственный выход для отрасли – сдвигать сроки вступления поправок в силу. Если их не сдвинут, то российские производители будут терпеть убытки, а нишу займут производители из Грузии, Молдавии и Армении.