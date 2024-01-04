Цены на машины снизятся, а гибриды будут в фаворе – прогноз автоэксперта
На авторынке произошла колоссальная затоварка, все машины не успевают распродать, уверен Александр Михельсон
04 января 2024, 10:05, ИА Амител
Что изменится в ближайшем будущем на автомобильном рынке, в эфире Business FM Барнаул рассказал автоэксперт Александр Михельсон. И самое главное, что интересно всем без исключения: эксперт прогнозирует падение цен на машины.
Технические тенденции
Прорывная технология, которая победит в ближайшем будущем даже электромобили, – это последовательные гибриды, уверен Александр Михельсон. Эксперт напоминает, что это автомобили, которые могут двигаться, используя небольшой двигатель внутреннего сгорания и мощные батареи. По словам Михельсона, сейчас практически все автомобили начали резко делать такие машины и даже выводить их в отдельные суббренды. Особенно это заметно по китайским производителям.
Машины могут начать дешеветь
Сейчас на авторынке произошла колоссальная затоварка, уверен эксперт. В первую очередь это касается китайских автомобилей: машины ввозят миллионами, а продается 500 тысяч.
"И тут-то возникает вопрос: куда не распроданные остатки девать", – указывает Михельсон. По его мнению, падение цен уже происходит.
К тому же на многие китайские автомобили цены в России сформировались за счет дефицита за минувшие два года и были откровенно завышены. Эксперт отмечает, что в Китае цены на эти же марки авто в два раза ниже в долларовом эквиваленте.
"Я не скажу, что цены снизятся критично, но по крайней мере так стремительно расти больше не будут, это факт", – прогнозирует автоэксперт.
11:35:25 04-01-2024
Я не скажу, что цены снизятся критично, но по крайней мере так стремительно расти больше не будут, это факт. ------- Расскажите эксперту, что снизятся и стремительно расти больше не будут - совсем разные понятия
11:38:31 04-01-2024
В Африку увезут... На бананы поменяют
13:19:41 04-01-2024
Гена (11:38:31 04-01-2024) В Африку увезут... На бананы поменяют... В Индию, на рупии...
12:24:50 04-01-2024
В Африку увезут... На бананы поменяют----- судя по ценнику на бананы - уже начали😁
12:30:37 04-01-2024
За сколько этот авто эксперт купил бумажку авто эксперта? В Китае свое дерьмо в основном не берут, предпочитают западные, японские, корейские, американские. Свой хлам гонят в недоразвитые страны, в этот разряд попала и наша страна.
17:20:17 04-01-2024
Гость (12:30:37 04-01-2024) За сколько этот авто эксперт купил бумажку авто эксперта? В ... Вы профан. Есть китайские модели автомобилей 100 и более тысяч долларов США стоимостью. И их покупают в самом Китае. Если же вы про Джили и прочую эконм-вариантную чушь, то да, это гоуноу.
09:34:51 05-01-2024
Гость (17:20:17 04-01-2024) Вы профан. Есть китайские модели автомобилей 100 и более тыс... Как говорится, в семье не без урода, делают модели, которые потребны в Китае. У нас же нет таких желанных машин о которых бы мечтали и безвыходность заставляют брать все что смастерят.
12:37:01 04-01-2024
Товарищ Михельсон, куда лучше параллельные гибриды. Последовательные имеют меньше КПД и меньшую максимальную мощность. Куда лучше когда ДВС и электромоторы суммируют мощность, когда ДВС в моменты большой нагрузки напрямую передает крутящий момент на колеса. Пример тому - от Тойота Приус 1997 года и новее, и сотни других гибридов. А еще лучше на перспективу - гибриды Plug-IN, которые заряжаются от бытовой электросети 220В, чего хватает на первые 30-50-100 км пути (с себестоимостью поездки порядка 50 копеек на 1 км), а далее подхватывает обычный бензиновый ДВС и авто работает как обычный гибрид. В этом варианте и экономичность эксплуатации, и динамичность, и универсальность (ехжай хоть в пустыни Монголии, нет привязки к городу как у чистых электромобилей)
13:28:30 04-01-2024
Колоссальная затоварка...? Говоришь? Вообще-то при высшей стадии капитализма, при империализме, всегда будет кризис всего! Особенно перепроизводства! Человек увидел в своей сфере, на авторынке. А в недвижимости сколько затоварки!? А в тряпочной сфере, в смысле лёгкой промышленности, лёгинькой промышленности? Все магазины, все рынки забиты...! Да и не только тряпками, всем подряд забиты! Самое страшное, что кризис империализма приводит к разрешению этого кризиса в виде войны... Собственно что мы последнее время частенько по всей планете наблюдаем... Классика, она на века, на тысячелетия классика!..
15:09:43 04-01-2024
Гость (13:28:30 04-01-2024) Колоссальная затоварка...? Говоришь? Вообще-то при высшей ст... Американские капиталисты затоварку топили в океане, нашим придется топить в Оби.
14:59:25 04-01-2024
Сейчас видел ,передо мной тесла "бежит",на светофоре спросил мужика ,как батарейка в такой мороз электричку твою "толкает" - говорит на долго хватает. Но я сомневаюсь,всё таки с топливом как то надёжней. А цены ,никогда вниз не пойдут,у нас то ,да вы смеётесь.
16:16:47 04-01-2024
гость (14:59:25 04-01-2024) Сейчас видел ,передо мной тесла "бежит",на светофоре спросил... В РФ Тесла - это городская игрушка. Попробуйте-ка в Горный прокатиться или на Байкал. Устанете электрические зарядки искать. А если чисто для города и пригорода, зачем такая избыточная мощность? Короче, игрушка для обеспеченных.
20:48:58 04-01-2024
гость (14:59:25 04-01-2024) Сейчас видел ,передо мной тесла "бежит",на светофоре спросил... вы зачем спрашиваете у владельцев? у вас же свое экспертное мнение, вы доверяете только ему " не читал, но осуждаю"..еще и пишете здесь в коменнах
19:51:30 04-01-2024
Порше тайкан тож подешевеет? Сразу куплю..