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Молочная продукция в Алтайском крае за месяц подорожала на 13%

При этом некоторые другие товары подешевели

18 октября 2024, 07:05, ИА Амител

Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/627587
Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/627587

В сентябре в Алтайском крае произошло повышение цен на масло, жиры и молочные продукты. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Центрального банка.

По сравнению с предыдущим месяцем увеличилась стоимость на масло и жиры на 21,88%, молочные продукты – на 13,02%, сыры – на 5,62%. Рост цен на овощи и яйца замедлился: стоимость последних увеличилась на 16,37%, что ниже показателя прошлого месяца, который составлял 40,2%.

Непродовольственные товары продолжали дешеветь: цены на компьютеры снизились на 4,58%, средства связи – на 8,44%, инструменты и оборудование – на 0,87%.

Продолжался рост цен на меха и изделия из них (+2,56%), моющие и чистящие средства (+2,18%), парфюмерию и косметику (+5,12%), галантерею (+6,50%).

Также выросли цены на образовательные услуги (+10,06%), организацию культурных мероприятий (+11,99%) и медицинские услуги (+13,27%).

Алтайский край цены Продукты

Комментарии 12

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Гость

07:41:27 18-10-2024

Спасибо "Отцы" родные, скоро перейдем на картошку, ну а вы, ананасы и рябчиков жуйте, было когда то такое время.

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александр

08:01:58 18-10-2024

Всё врут, у нас инфляция 7%

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Гость

08:13:39 18-10-2024

Эту пальму по таким ценам пусть сами едят.

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Гость

08:23:46 18-10-2024

Хоть на 100%, у меня свои коровы, а кто понимает - покупают у фермеров.

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Гость

08:51:06 18-10-2024

Гость (08:23:46 18-10-2024) Хоть на 100%, у меня свои коровы, а кто понимает - покупают ... Коровий могикан? Сколько будешь мучится в этом статусе?

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Гость

09:20:51 18-10-2024

На фоне рекордного роста доходов это мелочи

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Гость

09:38:43 18-10-2024

Импортозамещение, однако. Все по плану. Санкции на пользу.

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Гость

09:42:37 18-10-2024

на молочку + 13%, на средства связи - 8%, инфляция 5 %- Статистика точная наука. Вот только средствами связи сыт не будешь.

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Мусик

09:47:03 18-10-2024

ЦБ занялся ценами на масло?
плохой признак.

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Мусик

09:58:05 18-10-2024

"Рост заработных плат в России за год составил почти 21 процент — в среднем, это 87 тысяч рублей на федеральном уровне, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб."

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Гость

10:12:01 18-10-2024

На сколько?! Да там одно сливочное масло в 2 раза!

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Хрю

15:14:39 19-10-2024

С 160 до 230.... Это 13%?

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