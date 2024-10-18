Молочная продукция в Алтайском крае за месяц подорожала на 13%

При этом некоторые другие товары подешевели

18 октября 2024, 07:05, ИА Амител

Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/627587

В сентябре в Алтайском крае произошло повышение цен на масло, жиры и молочные продукты. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Центрального банка.

По сравнению с предыдущим месяцем увеличилась стоимость на масло и жиры на 21,88%, молочные продукты – на 13,02%, сыры – на 5,62%. Рост цен на овощи и яйца замедлился: стоимость последних увеличилась на 16,37%, что ниже показателя прошлого месяца, который составлял 40,2%.

Непродовольственные товары продолжали дешеветь: цены на компьютеры снизились на 4,58%, средства связи – на 8,44%, инструменты и оборудование – на 0,87%.

Продолжался рост цен на меха и изделия из них (+2,56%), моющие и чистящие средства (+2,18%), парфюмерию и косметику (+5,12%), галантерею (+6,50%).

Также выросли цены на образовательные услуги (+10,06%), организацию культурных мероприятий (+11,99%) и медицинские услуги (+13,27%).