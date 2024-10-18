Молочная продукция в Алтайском крае за месяц подорожала на 13%
При этом некоторые другие товары подешевели
18 октября 2024, 07:05, ИА Амител
В сентябре в Алтайском крае произошло повышение цен на масло, жиры и молочные продукты. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Центрального банка.
По сравнению с предыдущим месяцем увеличилась стоимость на масло и жиры на 21,88%, молочные продукты – на 13,02%, сыры – на 5,62%. Рост цен на овощи и яйца замедлился: стоимость последних увеличилась на 16,37%, что ниже показателя прошлого месяца, который составлял 40,2%.
Непродовольственные товары продолжали дешеветь: цены на компьютеры снизились на 4,58%, средства связи – на 8,44%, инструменты и оборудование – на 0,87%.
Продолжался рост цен на меха и изделия из них (+2,56%), моющие и чистящие средства (+2,18%), парфюмерию и косметику (+5,12%), галантерею (+6,50%).
Также выросли цены на образовательные услуги (+10,06%), организацию культурных мероприятий (+11,99%) и медицинские услуги (+13,27%).
07:41:27 18-10-2024
Спасибо "Отцы" родные, скоро перейдем на картошку, ну а вы, ананасы и рябчиков жуйте, было когда то такое время.
08:01:58 18-10-2024
Всё врут, у нас инфляция 7%
08:13:39 18-10-2024
Эту пальму по таким ценам пусть сами едят.
08:23:46 18-10-2024
Хоть на 100%, у меня свои коровы, а кто понимает - покупают у фермеров.
08:51:06 18-10-2024
Гость (08:23:46 18-10-2024) Хоть на 100%, у меня свои коровы, а кто понимает - покупают ... Коровий могикан? Сколько будешь мучится в этом статусе?
09:20:51 18-10-2024
На фоне рекордного роста доходов это мелочи
09:38:43 18-10-2024
Импортозамещение, однако. Все по плану. Санкции на пользу.
09:42:37 18-10-2024
на молочку + 13%, на средства связи - 8%, инфляция 5 %- Статистика точная наука. Вот только средствами связи сыт не будешь.
09:47:03 18-10-2024
ЦБ занялся ценами на масло?
плохой признак.
09:58:05 18-10-2024
"Рост заработных плат в России за год составил почти 21 процент — в среднем, это 87 тысяч рублей на федеральном уровне, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб."
10:12:01 18-10-2024
На сколько?! Да там одно сливочное масло в 2 раза!
15:14:39 19-10-2024
С 160 до 230.... Это 13%?