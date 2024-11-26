Цены на отопление в 2025 году утвердили власти Барнаула
Верхние границы будут зависеть от поставщика тепловой энергии
26 ноября 2024, 15:46, ИА Амител
В Барнауле предельный уровень цен на тепловую энергию в 2025 году утвердило Управление по государственному регулированию цен и тарифов Алтайского края. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.
Цены за отопление в городе определяют по соглашению между муниципалитетом и теплоснабжающими организациями. Предельный уровень нужен, чтобы рассчитать стоимость тепла для потребителей. Для этого применяют меньшую из двух цен. Единицей измерения выступают рубли за гигакалорию.
Известно, что с июля 2025 года ценовой показатель увеличат.
Согласно документам, самая дешевая тепловая энергия будет доступна предприятию "БТК Текстиль", которому принадлежит "Меланжист Алтая": 2706,33 рубля с НДС до июля 2025 года и 3851,47 рубля с НДС далее.
Самый высокий предел стоимости тепла установили для клиентов предприятия "Нерудная партия": 4737,8 рубля до июля и 6141,9 рубля после.
У главного поставщика тепла в городе, СГК, лимиты будут следующими: 3789,64 рубля с НДС в первом полугодии и 4963,85 рубля с НДС во втором. Следует отметить, что итоговые цены для потребителей будут заметно ниже пределов независимо от поставщика ресурса.
16:06:44 26-11-2024
Ужас!
16:10:40 26-11-2024
Зарплаты в крае также вырастут, как и коммунальные?
16:26:35 26-11-2024
Гость (16:10:40 26-11-2024) Зарплаты в крае также вырастут, как и коммунальные? ... Так потому и повышают оплату коммунальные. Уж очень высокие зряплаты у населения.
08:18:56 27-11-2024
Гость (16:10:40 26-11-2024) Зарплаты в крае также вырастут, как и коммунальные? ... Это зависит только от тебя самого
16:25:31 26-11-2024
жаль матами нельзя
16:48:22 26-11-2024
Всегда думала, что СГК природным газом отапливает, а в постановлении указан уголь...
17:19:29 26-11-2024
Гость (16:48:22 26-11-2024) Всегда думала, что СГК природным газом отапливает, а в поста... Газ это для экспорта разводка.
Лучше угля ни чего не придумали
17:27:47 26-11-2024
Гость (16:48:22 26-11-2024) Всегда думала, что СГК природным газом отапливает, а в поста... Владельцы угольных разрезов Кузбаса купили наших тепловиков для гарантированного сбыта угля. На нашу экологию и кошельки никому нет дела
16:58:45 26-11-2024
В цифрах не ошиблись, на 75 процентов поднимется стоимость отопления, а вода горячая будет золотой.
21:22:23 26-11-2024
Цена сейчас неподьемная , ещё на четверть хотите понять, вы ухи не объелась?
07:04:09 27-11-2024
Пора бы начинать соответствующим компетентным органам начинать искать людей,которые медленно, но верно провоцируют народ на протесты, тем более во время проведения СВО,когда единство народа просто необходимо!НЕужто жадность человека такова, что он начинает терять человеческий облик? Особенно, некоторые толстосумы С ДВОЯКОВЫПУКЛЫМИ КОШЕЛЬКАМИ. И где контролирующие органы,ФАС? Пора бы и честь знать.
15:02:55 27-11-2024
На сво этих толстосумов и их родственничков. Пусть там доказывают свою доблесть. Там им самое место.