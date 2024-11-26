НОВОСТИЭкономика

Цены на отопление в 2025 году утвердили власти Барнаула

Верхние границы будут зависеть от поставщика тепловой энергии

26 ноября 2024, 15:46, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru
Отопительный сезон / Фото: amic.ru

В Барнауле предельный уровень цен на тепловую энергию в 2025 году утвердило Управление по государственному регулированию цен и тарифов Алтайского края. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.

Цены за отопление в городе определяют по соглашению между муниципалитетом и теплоснабжающими организациями. Предельный уровень нужен, чтобы рассчитать стоимость тепла для потребителей. Для этого применяют меньшую из двух цен. Единицей измерения выступают рубли за гигакалорию.

Известно, что с июля 2025 года ценовой показатель увеличат.

Согласно документам, самая дешевая тепловая энергия будет доступна предприятию "БТК Текстиль", которому принадлежит "Меланжист Алтая": 2706,33 рубля с НДС до июля 2025 года и 3851,47 рубля с НДС далее.

Самый высокий предел стоимости тепла установили для клиентов предприятия "Нерудная партия": 4737,8 рубля до июля и 6141,9 рубля после.

У главного поставщика тепла в городе, СГК, лимиты будут следующими: 3789,64 рубля с НДС в первом полугодии и 4963,85 рубля с НДС во втором. Следует отметить, что итоговые цены для потребителей будут заметно ниже пределов независимо от поставщика ресурса.

Отопительный сезон / Фото: amic.ru

Власти Барнаула сообщили, когда во всех жилых домах запустят отопление

Сейчас все ремонтные бригады СГК задействованы в устранении повреждений
НОВОСТИОбщество
ЖКХ

Комментарии 12

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Гость

16:06:44 26-11-2024

Ужас!

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Гость

16:10:40 26-11-2024

Зарплаты в крае также вырастут, как и коммунальные?

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Гость

16:26:35 26-11-2024

Гость (16:10:40 26-11-2024) Зарплаты в крае также вырастут, как и коммунальные? ... Так потому и повышают оплату коммунальные. Уж очень высокие зряплаты у населения.

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Гость

08:18:56 27-11-2024

Гость (16:10:40 26-11-2024) Зарплаты в крае также вырастут, как и коммунальные? ... Это зависит только от тебя самого

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Гость

16:25:31 26-11-2024

жаль матами нельзя

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Гость

16:48:22 26-11-2024

Всегда думала, что СГК природным газом отапливает, а в постановлении указан уголь...

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Гость

17:19:29 26-11-2024

Гость (16:48:22 26-11-2024) Всегда думала, что СГК природным газом отапливает, а в поста... Газ это для экспорта разводка.
Лучше угля ни чего не придумали

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Гость

17:27:47 26-11-2024

Гость (16:48:22 26-11-2024) Всегда думала, что СГК природным газом отапливает, а в поста... Владельцы угольных разрезов Кузбаса купили наших тепловиков для гарантированного сбыта угля. На нашу экологию и кошельки никому нет дела

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гость

16:58:45 26-11-2024

В цифрах не ошиблись, на 75 процентов поднимется стоимость отопления, а вода горячая будет золотой.

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Гость

21:22:23 26-11-2024

Цена сейчас неподьемная , ещё на четверть хотите понять, вы ухи не объелась?

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Гость.

07:04:09 27-11-2024

Пора бы начинать соответствующим компетентным органам начинать искать людей,которые медленно, но верно провоцируют народ на протесты, тем более во время проведения СВО,когда единство народа просто необходимо!НЕужто жадность человека такова, что он начинает терять человеческий облик? Особенно, некоторые толстосумы С ДВОЯКОВЫПУКЛЫМИ КОШЕЛЬКАМИ. И где контролирующие органы,ФАС? Пора бы и честь знать.

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Гостья

15:02:55 27-11-2024

На сво этих толстосумов и их родственничков. Пусть там доказывают свою доблесть. Там им самое место.

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