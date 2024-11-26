Цены на отопление в 2025 году утвердили власти Барнаула

Верхние границы будут зависеть от поставщика тепловой энергии

26 ноября 2024, 15:46, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru

В Барнауле предельный уровень цен на тепловую энергию в 2025 году утвердило Управление по государственному регулированию цен и тарифов Алтайского края. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.

Цены за отопление в городе определяют по соглашению между муниципалитетом и теплоснабжающими организациями. Предельный уровень нужен, чтобы рассчитать стоимость тепла для потребителей. Для этого применяют меньшую из двух цен. Единицей измерения выступают рубли за гигакалорию.

Известно, что с июля 2025 года ценовой показатель увеличат.

Согласно документам, самая дешевая тепловая энергия будет доступна предприятию "БТК Текстиль", которому принадлежит "Меланжист Алтая": 2706,33 рубля с НДС до июля 2025 года и 3851,47 рубля с НДС далее.

Самый высокий предел стоимости тепла установили для клиентов предприятия "Нерудная партия": 4737,8 рубля до июля и 6141,9 рубля после.

У главного поставщика тепла в городе, СГК, лимиты будут следующими: 3789,64 рубля с НДС в первом полугодии и 4963,85 рубля с НДС во втором. Следует отметить, что итоговые цены для потребителей будут заметно ниже пределов независимо от поставщика ресурса.