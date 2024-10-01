Власти Барнаула сообщили, когда во всех жилых домах запустят отопление
Сейчас все ремонтные бригады СГК задействованы в устранении повреждений
01 октября 2024, 16:40, ИА Амител
В Барнауле до конца текущей недели планируется устранить все повреждения на теплосетях, влияющие на подачу отопления, сообщает мэрия.
В администрации города утром 1 октября на аппаратном совещании обсудили запуск отопления. Как подчеркнул заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, сейчас устраняется 14 повреждений на тепловых сетях, влияющих на подачу теплоснабжения в многоквартирных домах.
"Сейчас все ремонтные бригады СГК задействованы в устранении повреждений. До конца этой недели планируется полностью устранить все повреждения, влияющие на подачу теплоснабжения в многоквартирных домах", – сообщили в мэрии.
Также на контроле остается запуск отопления в дома индивидуальной жилой застройки.
Напомним, официально отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября.
18:41:28 01-10-2024
Наведёт порядок СГК на Красноармейском Песчаная. Вроде ремонтировали хорошо. Но теперь до конца наведите порядок по благоустройству.