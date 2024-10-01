Власти Барнаула сообщили, когда во всех жилых домах запустят отопление

Сейчас все ремонтные бригады СГК задействованы в устранении повреждений

01 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru

В Барнауле до конца текущей недели планируется устранить все повреждения на теплосетях, влияющие на подачу отопления, сообщает мэрия.

В администрации города утром 1 октября на аппаратном совещании обсудили запуск отопления. Как подчеркнул заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, сейчас устраняется 14 повреждений на тепловых сетях, влияющих на подачу теплоснабжения в многоквартирных домах.

"Сейчас все ремонтные бригады СГК задействованы в устранении повреждений. До конца этой недели планируется полностью устранить все повреждения, влияющие на подачу теплоснабжения в многоквартирных домах", – сообщили в мэрии.

Также на контроле остается запуск отопления в дома индивидуальной жилой застройки.

Напомним, официально отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября.