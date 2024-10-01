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Власти Барнаула сообщили, когда во всех жилых домах запустят отопление

Сейчас все ремонтные бригады СГК задействованы в устранении повреждений

01 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru
Отопительный сезон / Фото: amic.ru

В Барнауле до конца текущей недели планируется устранить все повреждения на теплосетях, влияющие на подачу отопления, сообщает мэрия.

В администрации города утром 1 октября на аппаратном совещании обсудили запуск отопления. Как подчеркнул заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, сейчас устраняется 14 повреждений на тепловых сетях, влияющих на подачу теплоснабжения в многоквартирных домах.

"Сейчас все ремонтные бригады СГК задействованы в устранении повреждений. До конца этой недели планируется полностью устранить все повреждения, влияющие на подачу теплоснабжения в многоквартирных домах", – сообщили в мэрии.

Также на контроле остается запуск отопления в дома индивидуальной жилой застройки.

Напомним, официально отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября.

Отопительный сезон в Барнауле / Фото: amic.ru

Почему отопление пока не запустилось во всех домах барнаульцев?

Запуск отопления в Барнауле начался с 16 сентября, но не во всех домах оно еще появилось
НОВОСТИОбщество

Барнаул отопительный сезон
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Комментарии 1

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Когда

18:41:28 01-10-2024

Наведёт порядок СГК на Красноармейском Песчаная. Вроде ремонтировали хорошо. Но теперь до конца наведите порядок по благоустройству.

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