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Цены на пиво резко выросли в Сибири

Эксперты также назвали самые популярные напитки

08 сентября 2024, 16:45, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1115051
Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1115051

В Новосибирской области за лето 2024 года цены на пиво выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сейчас за пол-литра этого напитка можно заплатить до 115 рублей.

По данным портала "РБК Новосибирск", спрос на пиво снизился на 9%. Однако в компании "Балтика" эту информацию не подтвердили.

Вице-президент "Балтики" Егор Гусельников отметил, что рост доходов населения способствует увеличению продаж всех продовольственных товаров, включая пиво.

Наибольшим спросом пользуются лагеры, на которые приходится 60% продаж, а также фруктовое и безалкогольное пиво.

В 2023 году производство пива в России выросло, согласно данным Росстата. В Сибирском федеральном округе было сварено 30 миллионов дал пива (1 дал равен 10 литрам). Из всей Сибири больше всего пива было произведено в Новосибирской области.

цены

Комментарии 4

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Гость

17:03:43 08-09-2024

Всё! Попили, называется, пивка!?...
Извините, а что не выросло в цене в Сибири!?...

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Андрей

21:52:25 08-09-2024

Спасибо Мишустину! Браво!!!

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Андрей

22:06:55 08-09-2024

У нас ведь цифра ! Связи нет , зато в ларёк эватор , честный знак , знак свой-( чужой - 😉) , Антоньевка - пив завод , всё капец ! Антоньевский сыр- завод всё капец , пекарня колхоз им. Ленина копец , зато семейка Купавцева процветает , свой мини пив завод заработал . Семейка все что можно колхозное продает, металлолом например , зато на банкротство подаст, может Бастрыкин заинтересуется и ему будет интересно?

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Гость

06:54:21 09-09-2024

никогда такого не было и вот опять!

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