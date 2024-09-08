Цены на пиво резко выросли в Сибири

Эксперты также назвали самые популярные напитки

08 сентября 2024, 16:45, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1115051

В Новосибирской области за лето 2024 года цены на пиво выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сейчас за пол-литра этого напитка можно заплатить до 115 рублей.

По данным портала "РБК Новосибирск", спрос на пиво снизился на 9%. Однако в компании "Балтика" эту информацию не подтвердили.

Вице-президент "Балтики" Егор Гусельников отметил, что рост доходов населения способствует увеличению продаж всех продовольственных товаров, включая пиво.

Наибольшим спросом пользуются лагеры, на которые приходится 60% продаж, а также фруктовое и безалкогольное пиво.

В 2023 году производство пива в России выросло, согласно данным Росстата. В Сибирском федеральном округе было сварено 30 миллионов дал пива (1 дал равен 10 литрам). Из всей Сибири больше всего пива было произведено в Новосибирской области.