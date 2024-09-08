Меньше всего мяса могут позволить себе жители Кубы

08 сентября 2024, 15:47, ИА Амител

Мясо / Фото: pxhere.com/ru/photo/1337300

По итогам августа Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса. Она обогнала половину стран G20. Рейтинг составило РИА Новости, изучив данные национальных статистических ведомств о среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины.

На первом месте рейтинга оказались страны Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату можно купить в Катаре – 391 килограмм. За ним следуют Объединенные Арабские Эмираты (336 кг) и Кувейт (295 кг).

Больше 200 килограммов мяса на среднюю зарплату, как отмечает агентство, можно приобрести в 15 странах мира. Россия заняла 20-е место с показателем 161 килограмм. Рядом расположились Швеция (175 кг) и Франция (153 кг). Белоруссия оказалась на 55-м месте – там можно купить всего 74 килограмма говядины на среднюю зарплату. Украина – на 63-м месте с 67 килограммами.

Самое недоступное мясо в мире, согласно рейтингу, на Кубе – там можно купить всего 3 килограмма мяса на среднюю зарплату.