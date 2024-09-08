Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса
Меньше всего мяса могут позволить себе жители Кубы
08 сентября 2024, 15:47, ИА Амител
По итогам августа Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса. Она обогнала половину стран G20. Рейтинг составило РИА Новости, изучив данные национальных статистических ведомств о среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины.
На первом месте рейтинга оказались страны Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату можно купить в Катаре – 391 килограмм. За ним следуют Объединенные Арабские Эмираты (336 кг) и Кувейт (295 кг).
Больше 200 килограммов мяса на среднюю зарплату, как отмечает агентство, можно приобрести в 15 странах мира. Россия заняла 20-е место с показателем 161 килограмм. Рядом расположились Швеция (175 кг) и Франция (153 кг). Белоруссия оказалась на 55-м месте – там можно купить всего 74 килограмма говядины на среднюю зарплату. Украина – на 63-м месте с 67 килограммами.
Самое недоступное мясо в мире, согласно рейтингу, на Кубе – там можно купить всего 3 килограмма мяса на среднюю зарплату.
17:06:17 08-09-2024
Это вам не фарш из сверчков!...
Тут Сибирь, детка...!
20:19:19 08-09-2024
Любим мяско. Мы сибиряки.
22:00:19 08-09-2024
обожаю мясо, есть в каждом меню семейном ежедневно. Кролятину, курица, индейка, свинина, говядина, только вот лошадок не едим совсем, невозможно же. и баранину редко. В школе бургеры, тефтели, шашлыки, нагетсы и пр.
09:18:17 09-09-2024
Гость (22:00:19 08-09-2024) обожаю мясо, есть в каждом меню семейном ежедневно. Кролятин... это какая же зарплата должна быть у человека, чтобы ежедневно мясо есть, с учетом того, что кг курятины, свинины от 280 за кг., говядина, кролики от 450. Что то мне подсказывает, что большинство жителей Алтайского края не могут позволить себе эту "роскошь" каждый день, если только раза 2-3 в неделю, а бедные пенсионеры и того реже. Тогда откуда 20 место в рейтинге? Наверное оттуда же, откуда и средняя зарплата по стране, из Росстата.
09:09:46 09-09-2024
ну доступность и реальное потребление продукта несколько разные вещи