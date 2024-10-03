Цены на пиво вырастут в России в следующем году

Изменения также коснутся сидра, пуаре и медовухи

03 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Кружка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1010962

Правительство Российской Федерации приняло решение об увеличении акцизов на пиво, сидр, пуаре и медовуху. Об этом сообщается в законопроекте, который был внесен в Государственную Думу.

Ранее также обсуждалось повышение акцизов, но тогда речь шла о других ставках: 27 рублей за 1 литр в 2025 году, 28 рублей – в 2026-м и 29 рублей за литр – в 2029-м.

Теперь же депутаты предлагают увеличить акцизы на указанные напитки до 30 рублей за 1 литр в 2025 году, до 31 рубля – в 2026-м и до 32 рублей – в 2027-м.

Также ожидается повышение цен на пиво с содержанием спирта более 8,6%. В 2025 году акциз составит 56 рублей за 1 литр, в 2026-м – 58 рублей, в 2027-м – до 60 рублей за литр.

Парламентарии отмечают, что изменение ставок акцизов соответствует уточненному прогнозу социально-экономического развития России.