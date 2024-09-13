Цены на подержанные автомобили вырастут в России
Сейчас россияне активно скупают легковые автомобили
13 сентября 2024, 13:45, ИА Амител
В октябре 2024 года цены на подержанные автомобили в России могут вырасти на 15%, сообщают "Известия". Это может произойти из-за увеличения утильсбора и роста объемов импорта. Директор по продажам и развитию "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин прогнозирует рост цен на автомобили с пробегом в октябре.
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) предложила правительству отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет. Это связано с рисками для отрасли, так как за последние два с половиной года легковые автомобили в России подорожали в два раза и к 2030 году могут прибавить столько же. В РОАД считают, что рост утильсбора сделает покупку авто недоступной для большинства россиян.
С 1 октября в России может увеличиться утилизационный сбор на 70-85%, что может привести к росту цен на автомобили. В преддверии этого россияне активно скупают легковушки, и спрос на них в июле вырос на 42,4% – до 136,2 тыс. шт.
14:12:26 13-09-2024
Цены в России вырастут на ВСЁ!!!!! Кого ещё этот факт удивляет?
15:19:27 13-09-2024
Гость (14:12:26 13-09-2024) Цены в России вырастут на ВСЁ!!!!! Кого ещё этот факт удивл... Надейся и жди.... Когда режим в стране сменится, весь этот ужас пройдет.
17:39:31 13-09-2024
Гость (15:19:27 13-09-2024) Надейся и жди.... Когда режим в стране сменится, весь этот у... рэвольюционер мамкин, уроки сделал?
17:44:10 13-09-2024
Гость (15:19:27 13-09-2024) Надейся и жди.... Когда режим в стране сменится, весь этот у... Пройдёт, лет через десять
18:05:30 13-09-2024
Гость (17:44:10 13-09-2024) Пройдёт, лет через десять... Ну хоть так...
12:48:24 14-09-2024
Гость (15:19:27 13-09-2024) Надейся и жди.... Когда режим в стране сменится, весь этот у... Передастся по наследству.
16:20:11 13-09-2024
Гость (14:12:26 13-09-2024) Цены в России вырастут на ВСЁ!!!!! Кого ещё этот факт удивл... Нас горячо уверяли,что на квартиры будут падать)))Мы верили,ждали,пока в три раза не поднялись(((И ипотека поднялась.
18:56:48 13-09-2024
Гость (16:20:11 13-09-2024) Нас горячо уверяли,что на квартиры будут падать)))Мы верили,... Вы больше местных комментаторов слушайте, ага
20:50:26 13-09-2024
Гость (16:20:11 13-09-2024) Нас горячо уверяли,что на квартиры будут падать)))Мы верили,... Есть люди, которые свои фантазии и желания превращают в пророчества. Ну то есть у них денег не хватало, и они придумали теорию, что квартиры обязательно подешевеют.
Только это так не работает, желаемое не станет действительным, если его много раз повторять.
14:20:09 13-09-2024
Всё таки приятно, что государство не только геополитическими вопросами занимается, но и про простых граждан не забывает.
16:21:01 13-09-2024
А зарплаты у подержанных людей вырастут!?
Я бы даже сказал у поиздержавшихся людей...!
18:52:39 13-09-2024
Гость (16:21:01 13-09-2024) А зарплаты у подержанных людей вырастут!?Я бы даже сказа... это только ваша забота
19:59:18 13-09-2024
Гость (16:21:01 13-09-2024) А зарплаты у подержанных людей вырастут!?Я бы даже сказа... Кошерные б/у жены всегда в цене.
19:53:07 13-09-2024
Россияне стали скупать подержанные автомобили. Теперь у каждого уважающего себя автолюбителя есть целая "конюшня" минимум из десяти машин. Можно продолжить: Машина лето, кабриолет, Машина на зиму внедорожник, машина для семейного отдыха, мотоцикл, грузовичёк, электрокар - 2 шт (чтобы на зарядку ставить) и т.д. и т.п.
21:59:38 13-09-2024
Гость (19:53:07 13-09-2024) Россияне стали скупать подержанные автомобили. Теперь у кажд... Ага. По гаражам видно.
15:17:42 14-09-2024
Будет Куба №2