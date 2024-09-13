Цены на подержанные автомобили вырастут в России

Сейчас россияне активно скупают легковые автомобили

13 сентября 2024, 13:45, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/737499

В октябре 2024 года цены на подержанные автомобили в России могут вырасти на 15%, сообщают "Известия". Это может произойти из-за увеличения утильсбора и роста объемов импорта. Директор по продажам и развитию "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин прогнозирует рост цен на автомобили с пробегом в октябре.

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) предложила правительству отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет. Это связано с рисками для отрасли, так как за последние два с половиной года легковые автомобили в России подорожали в два раза и к 2030 году могут прибавить столько же. В РОАД считают, что рост утильсбора сделает покупку авто недоступной для большинства россиян.

С 1 октября в России может увеличиться утилизационный сбор на 70-85%, что может привести к росту цен на автомобили. В преддверии этого россияне активно скупают легковушки, и спрос на них в июле вырос на 42,4% – до 136,2 тыс. шт.