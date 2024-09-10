Экономист предрек рост кредитных ставок до 30% после 13 сентября

Уже в эту пятницу Банк России проведет заседание по ключевой ставке

10 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Монеты номиналом 10 рублей / Фото: unsplash.com

Центробанк 13 сентября проведет заседание, на котором может повысить ключевую ставку с 18 до 19% из-за высокой инфляции. Такой прогноз "Газете.ру" дал эксперт Президентской академии Вячеслав Мищенко.

При подобном сценарии ставки по потребительским кредитам в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке – до 12-14%. Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года, считает экономист.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил повышение ключевой ставки в России до 20% "если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке".

ЦБ принимает решения по ключевой ставке на специальных заседаниях. Этой осенью они пройдут 13 сентября и 25 октября.