Экономист предрек рост кредитных ставок до 30% после 13 сентября
Уже в эту пятницу Банк России проведет заседание по ключевой ставке
10 сентября 2024, 08:15, ИА Амител
Центробанк 13 сентября проведет заседание, на котором может повысить ключевую ставку с 18 до 19% из-за высокой инфляции. Такой прогноз "Газете.ру" дал эксперт Президентской академии Вячеслав Мищенко.
При подобном сценарии ставки по потребительским кредитам в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке – до 12-14%. Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года, считает экономист.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил повышение ключевой ставки в России до 20% "если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке".
ЦБ принимает решения по ключевой ставке на специальных заседаниях. Этой осенью они пройдут 13 сентября и 25 октября.
08:24:06 10-09-2024
Ту та не надо быть каномистом, что б пребреч)
08:38:32 10-09-2024
Это что такое получается? Президент и правительство нам рассказывают о небывалом росте экономики обогнавшей мировую, а центробанк и наибулина поднимает ставки ссылаясь на небывалый рост инфляции. Ну и кто нам врёт? Кто нам не друг?
08:50:20 10-09-2024
Отличная новость!!!
08:55:39 10-09-2024
Странно, по телевизору регулярно говорят, что инфляция снижается. Может в ЦБ телевизор не смотрят?
10:52:19 10-09-2024
Гость (08:55:39 10-09-2024) Странно, по телевизору регулярно говорят, что инфляция снижа... Плохо когда у многих вместо головы телевизор
11:54:52 10-09-2024
Сергей (10:52:19 10-09-2024) Плохо когда у многих вместо головы телевизор... Так по телевизору вещают главные люди страны. Вы им что, не верите? Дискредитируете, не иначе.
09:12:10 10-09-2024
Для роста экономики, снижения инфляции и повышения уровня жизни нужно осуществлять развитие путем производства ВВП и что-то продавать на экспорт. А сейчас какая ситуация в стране? Да, и по телевизору смотреть сейчас нечего. То ютуб смотрели, а сейчас телевизор, вообще, бесполезная вещь в доме.
10:22:17 10-09-2024
Гость (09:12:10 10-09-2024) Для роста экономики, снижения инфляции и повышения уровня жи... нефть, газ, лес, мало тебе экспорта?
10:42:15 10-09-2024
Сергей (10:22:17 10-09-2024) нефть, газ, лес, мало тебе экспорта?... Каждый понял в меру того как понял. Идет продажа ресурсов, а не продукции, полученной из этих ресурсов. Причем продажа по такой низкой стоимости идет, что наверное ещё самим доплачивать приходится за реализацию ресурсов.
Как в КВН пошутили: в России есть всё, но не у всех
09:27:47 10-09-2024
Гость
09:12:10 10-09-2024
Прям с языка сняли...)
09:28:08 10-09-2024
вот и интересно, а до этого нас уверенно вещали первые лица страны, что инфляция снижается... И жить мы стали лучше типо, веселее
10:06:36 10-09-2024
гость (09:28:08 10-09-2024) вот и интересно, а до этого нас уверенно вещали первые лица ... Судя по предполагаемой индексации пенсии в 2025 году ( в феврале 4,5%, потом в апреле 2,2%) роста инфляции не наблюдается.
09:52:51 10-09-2024
https://www.amic.ru/news/putin-zayavil-chto-inflyaciya-v-rossii-nachala-snizhatsya-548467?ysclid=m0vu5lw62r900533745 - 5.09.2024 еще все хорошо было
10:05:15 10-09-2024
В смысле до 30? Мы еще в декабре прошлого года в совкомбанке под 33,9 брали... и это я еще хороший клиент))
10:07:40 10-09-2024
Видимо, ставки будут ОТ 30 и до как захочется ))
10:13:34 10-09-2024
Ставки повышают, повышают, но инфляция растет и растет. Когда им придет понимание, что механизм не рабочий?
11:04:03 10-09-2024
Гость (10:13:34 10-09-2024) Ставки повышают, повышают, но инфляция растет и растет. ...
Когда до вас кое-что дойдет...
12:10:39 10-09-2024
Гость (11:04:03 10-09-2024) Когда до вас кое-что дойдет...... Что именно до нас должно дойти? Расшифровывай свой коммент!
11:35:36 10-09-2024
деньги государство раздает на лево-направо, раздувает пузырь. Что будет когда все закончится?
12:22:20 10-09-2024
Вчера проходил мимо заправки Лукоил в 22-00 92 бензин стоил 50-90, в 1-00 ночи уже 51-40.И кто разгоняет инфляцию во время уборки урожая?
21:50:06 10-09-2024
Гость (12:22:20 10-09-2024) Вчера проходил мимо заправки Лукоил в 22-00 92 бензин стоил ... Вампиры?
Лунатики?
Оборотни?