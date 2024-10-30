На 20% может вырасти стоимость продуктов с 2025 года

Особенно инфляция отразится на сезонных овощах и фруктах

30 октября 2024, 11:22, ИА Амител

Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru

Российский рынок продовольствия в 2025 году может столкнуться с более высоким уровнем инфляции, чем ожидается в среднем по экономике, сообщает "Прайм".

В среднем рост цен на продукты увеличится на 8-12% по сравнению с 2024 годом.

По оценкам экспертов, молоко подорожает на 10-15%, мясные изделия – на 12%, фрукты и овощи – на 15-20%, особенно в случае дефицита импорта. До 40 рублей за килограмм может увеличиться стоимость картофеля, а помидоры в 2025 году могут стоить 150 рублей за килограмм.

Также в цене вырастет мясо: стоимость говядины поднимется до 700-800 рублей за килограмм (на 12%), а свинины – до 500-600 рублей за килограмм (на 10%).