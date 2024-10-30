На 20% может вырасти стоимость продуктов с 2025 года
Особенно инфляция отразится на сезонных овощах и фруктах
30 октября 2024, 11:22, ИА Амител
Российский рынок продовольствия в 2025 году может столкнуться с более высоким уровнем инфляции, чем ожидается в среднем по экономике, сообщает "Прайм".
В среднем рост цен на продукты увеличится на 8-12% по сравнению с 2024 годом.
По оценкам экспертов, молоко подорожает на 10-15%, мясные изделия – на 12%, фрукты и овощи – на 15-20%, особенно в случае дефицита импорта. До 40 рублей за килограмм может увеличиться стоимость картофеля, а помидоры в 2025 году могут стоить 150 рублей за килограмм.
Также в цене вырастет мясо: стоимость говядины поднимется до 700-800 рублей за килограмм (на 12%), а свинины – до 500-600 рублей за килограмм (на 10%).
11:31:22 30-10-2024
какая нехорошая новость
15:11:42 30-10-2024
Гость (11:31:22 30-10-2024) какая нехорошая новость... А главное - не удивительная....
11:37:00 30-10-2024
"Средняя" ЗП растёт, цены растут опережающими темпами, инфляция растёт, ставка ЦБ растёт, экономика растёт, но не там где нужно, особенно если её считать в рублях, а не в производимом продукте и там где нужно. Сплошной позитив
11:44:06 30-10-2024
Капитализм на дворе, батюшка! - Да, наш русский особый безмозглый капитализм!
11:45:24 30-10-2024
С каждым днём ,всё "радостнее" жить...Это такой для нас капиталистический рай?
11:57:18 30-10-2024
Правда? На 20 %?!! Прогноз погоды точнее сейчас, чем прогноз всех экономических показателей. Тем более годовых.
11:58:10 30-10-2024
помидоры в 2025 году могут стоить 150 рублей за килограмм.------ Оговорок! А сейчас они сколько стоят? 😁
12:02:40 30-10-2024
Гость (11:58:10 30-10-2024) помидоры в 2025 году могут стоить 150 рублей за килограмм.--...
Здесь похоже цены московские написали)
12:14:54 30-10-2024
Гость (12:02:40 30-10-2024) ... Из буфета Госдумы, однако.
12:05:57 30-10-2024
Гость (11:58:10 30-10-2024) помидоры в 2025 году могут стоить 150 рублей за килограмм.--... Вчера брала по 207 рублей
12:21:32 30-10-2024
Говядина и свинина сейчас столько стоят...
12:38:39 30-10-2024
Горожанка, правда же здорово??? Лучшая страна в мире! Прям до слез!
17:59:32 30-10-2024
Гость (12:38:39 30-10-2024) Горожанка, правда же здорово??? Лучшая страна в мире! Прям д... Тебе страна не нравится?
13:34:23 30-10-2024
В статьи ничего кроме домыслов, зачем такое вообще публиковать? Чтобы нервозность поднять?
13:57:43 30-10-2024
Гость (13:34:23 30-10-2024) В статьи ничего кроме домыслов, зачем такое вообще публикова... Кто нервничает тот самый дурак.