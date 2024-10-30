НОВОСТИЭкономика

На 20% может вырасти стоимость продуктов с 2025 года

Особенно инфляция отразится на сезонных овощах и фруктах

30 октября 2024, 11:22, ИА Амител

Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru
Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru

Российский рынок продовольствия в 2025 году может столкнуться с более высоким уровнем инфляции, чем ожидается в среднем по экономике, сообщает "Прайм".

В среднем рост цен на продукты увеличится на 8-12% по сравнению с 2024 годом.

По оценкам экспертов, молоко подорожает на 10-15%, мясные изделия – на 12%, фрукты и овощи – на 15-20%, особенно в случае дефицита импорта. До 40 рублей за килограмм может увеличиться стоимость картофеля, а помидоры в 2025 году могут стоить 150 рублей за килограмм.

Также в цене вырастет мясо: стоимость говядины поднимется до 700-800 рублей за килограмм (на 12%), а свинины – до 500-600 рублей за килограмм (на 10%).

цены

Комментарии 15

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Гость

11:31:22 30-10-2024

какая нехорошая новость

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Гость

15:11:42 30-10-2024

Гость (11:31:22 30-10-2024) какая нехорошая новость... А главное - не удивительная....

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Гость

11:37:00 30-10-2024

"Средняя" ЗП растёт, цены растут опережающими темпами, инфляция растёт, ставка ЦБ растёт, экономика растёт, но не там где нужно, особенно если её считать в рублях, а не в производимом продукте и там где нужно. Сплошной позитив

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Гость.

11:44:06 30-10-2024

Капитализм на дворе, батюшка! - Да, наш русский особый безмозглый капитализм!

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Афиноген

11:45:24 30-10-2024

С каждым днём ,всё "радостнее" жить...Это такой для нас капиталистический рай?

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Гостья

11:57:18 30-10-2024

Правда? На 20 %?!! Прогноз погоды точнее сейчас, чем прогноз всех экономических показателей. Тем более годовых.

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Гость

11:58:10 30-10-2024

помидоры в 2025 году могут стоить 150 рублей за килограмм.------ Оговорок! А сейчас они сколько стоят? 😁

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Гость

12:02:40 30-10-2024

Гость (11:58:10 30-10-2024) помидоры в 2025 году могут стоить 150 рублей за килограмм.--...
Здесь похоже цены московские написали)

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Гость

12:14:54 30-10-2024

Гость (12:02:40 30-10-2024) ... Из буфета Госдумы, однако.

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Гость

12:05:57 30-10-2024

Гость (11:58:10 30-10-2024) помидоры в 2025 году могут стоить 150 рублей за килограмм.--... Вчера брала по 207 рублей

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Гость

12:21:32 30-10-2024

Говядина и свинина сейчас столько стоят...

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Гость

12:38:39 30-10-2024

Горожанка, правда же здорово??? Лучшая страна в мире! Прям до слез!

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Гость

17:59:32 30-10-2024

Гость (12:38:39 30-10-2024) Горожанка, правда же здорово??? Лучшая страна в мире! Прям д... Тебе страна не нравится?

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Гость

13:34:23 30-10-2024

В статьи ничего кроме домыслов, зачем такое вообще публиковать? Чтобы нервозность поднять?

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Musik

13:57:43 30-10-2024

Гость (13:34:23 30-10-2024) В статьи ничего кроме домыслов, зачем такое вообще публикова... Кто нервничает тот самый дурак.

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