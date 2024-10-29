Нашли несколько товаров, которые сейчас стоят дешевле, чем в январе

29 октября 2024, 08:15, ИА Амител

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В октябре одной из самых громких тем стало подорожание продуктов и товаров. Во-первых, с лета резко выросло в цене сливочное масло. А во-вторых, ряд производителей предупредили о скором подорожании своей продукции.

Amic.ru решил проверить, есть ли в Алтайском крае товары, цена на которые в течение года снизилась. Несколько таких позиций нашлось. О том, какие продукты подешевели с начала 2024 года, – в нашем материале.

P.S. Для анализа мы использовали данные Алтайкрайстата, который еженедельно отслеживает стоимость продуктов и товаров в регионе. Ведомство указывает средние цены, поэтому они могут отличаться от тех, что вы видите в магазине. Зато изменение средних цен отражает общую тенденцию. Мы сравнили сводки за 9 января и за 21 октября 2024 года.

Курица

Цена на охлажденную и замороженную курицу с начала года снизилась на 8,2%. Сейчас килограмм в алтайских магазинах стоит в среднем 220 рублей, хотя в январе за то же количество приходилось платить 240 рублей. Таким образом, куриное мясо подешевело на 20 рублей за килограмм.

Очевидно, это своего рода откат назад: в прошлом году цена на курицу резко выросла по всей стране.

Яйца

Напомним, цена на куриные яйца тоже очень сильно "подскочила" в 2023 году. А уже в 2024-м наблюдалась тенденция к снижению. За девять с половиной месяцев стоимость десятка яиц снизилась на 28,2%. Вместо 126,92 рубля, за которые в среднем можно было купить десяток в январе, сейчас мы отдаем примерно 91,11 рубля.

Гречка

Гречневая крупа с начала 2024 года подешевела на 5%. На прошлой неделе килограмм обходился в среднем за 59,72 рубля. В январе стоил чуть выше – 62,89 рубля.

Маргарин

Заметно подешевел и маргарин. В январе средняя цена за килограмм составляла около 230 рублей, а к октябрю она снизилась до 220. Снижение стоимости составило 4,1%.

Так что сами цены нам намекают, чем же можно заменить дорожающее сливочное масло.

Телевизоры

Мы не знаем, как именно Алтайкрайстат отслеживает цены в этой категории. Но в январе 2024-го в позиции "Телевизор" была указана стоимость 33 209 рублей за штуку. В октябре цена составляет 31 677 рублей. Таким образом, за девять с половиной месяцев товар подешевел на 4,6% (по крайней мере, об этом говорят данные ведомства).

И это все?

Да. Это все позиции из сводок Алтайкрайстата, цены на которые снизились с начала года. Отметим, что статистическое ведомство отслеживает стоимость далеко не всех товаров, а только основного набора.

Кроме того, мы не учитывали сезонные овощи и фрукты, поскольку здесь повышение или снижение цен имеет вполне объяснимые причины.