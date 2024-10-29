Вместо масла – маргарин. Что подешевело в Алтайском крае с начала 2024 года?
Нашли несколько товаров, которые сейчас стоят дешевле, чем в январе
29 октября 2024, 08:15, ИА Амител
В октябре одной из самых громких тем стало подорожание продуктов и товаров. Во-первых, с лета резко выросло в цене сливочное масло. А во-вторых, ряд производителей предупредили о скором подорожании своей продукции.
Amic.ru решил проверить, есть ли в Алтайском крае товары, цена на которые в течение года снизилась. Несколько таких позиций нашлось. О том, какие продукты подешевели с начала 2024 года, – в нашем материале.
P.S. Для анализа мы использовали данные Алтайкрайстата, который еженедельно отслеживает стоимость продуктов и товаров в регионе. Ведомство указывает средние цены, поэтому они могут отличаться от тех, что вы видите в магазине. Зато изменение средних цен отражает общую тенденцию. Мы сравнили сводки за 9 января и за 21 октября 2024 года.
Курица
Цена на охлажденную и замороженную курицу с начала года снизилась на 8,2%. Сейчас килограмм в алтайских магазинах стоит в среднем 220 рублей, хотя в январе за то же количество приходилось платить 240 рублей. Таким образом, куриное мясо подешевело на 20 рублей за килограмм.
Очевидно, это своего рода откат назад: в прошлом году цена на курицу резко выросла по всей стране.
Яйца
Напомним, цена на куриные яйца тоже очень сильно "подскочила" в 2023 году. А уже в 2024-м наблюдалась тенденция к снижению. За девять с половиной месяцев стоимость десятка яиц снизилась на 28,2%. Вместо 126,92 рубля, за которые в среднем можно было купить десяток в январе, сейчас мы отдаем примерно 91,11 рубля.
Гречка
Гречневая крупа с начала 2024 года подешевела на 5%. На прошлой неделе килограмм обходился в среднем за 59,72 рубля. В январе стоил чуть выше – 62,89 рубля.
Маргарин
Заметно подешевел и маргарин. В январе средняя цена за килограмм составляла около 230 рублей, а к октябрю она снизилась до 220. Снижение стоимости составило 4,1%.
Так что сами цены нам намекают, чем же можно заменить дорожающее сливочное масло.
Телевизоры
Мы не знаем, как именно Алтайкрайстат отслеживает цены в этой категории. Но в январе 2024-го в позиции "Телевизор" была указана стоимость 33 209 рублей за штуку. В октябре цена составляет 31 677 рублей. Таким образом, за девять с половиной месяцев товар подешевел на 4,6% (по крайней мере, об этом говорят данные ведомства).
И это все?
Да. Это все позиции из сводок Алтайкрайстата, цены на которые снизились с начала года. Отметим, что статистическое ведомство отслеживает стоимость далеко не всех товаров, а только основного набора.
Кроме того, мы не учитывали сезонные овощи и фрукты, поскольку здесь повышение или снижение цен имеет вполне объяснимые причины.
08:26:38 29-10-2024
На курятину, гречку, яйца ценник по сговору импортозямещятелей был искусственно завышен . Вот и падает.
Из рассказа стало ясно что ценник у них упал только на совесть и всё.
09:07:57 29-10-2024
Классическая "бензиновая схема"
Поднимаем цену на пять рублей, народ ропчет. Проводим заседание правительства и снижаем цену на 20 копеек. Всё народ в восторге, цены нужные
09:13:24 29-10-2024
Чиновники во власти и "бизнесмены" - одна банда или правильнее - одни и те же жулики и воры.
09:28:29 29-10-2024
Цена - она сама... растет. Капиталисты не при делах.
09:44:26 29-10-2024
"Лапшу на уши" про подешевели продукты, точнее - ранее были цены ЗАВЫШЕНЫ! и где ФАС???
10:10:31 29-10-2024
деньги подешевели и всё!
10:25:58 29-10-2024
Я помню в 49-50 -х годах , это 4-5 лет после войны,мы с удовольствием использовали маргарин.Но он был сливочный.
11:02:53 29-10-2024
Гость. (10:25:58 29-10-2024) Я помню в 49-50 -х годах , это 4-5 лет после войны,мы с удов... а сейчас в названым "крестьянском масле" -сплошная пальма!!!!!!! вызывающая онкологию!!!!!!!! Жесть! Беспредел! и нет никакого контроля!!!! значит выгодно кому-то???!!!
11:18:31 29-10-2024
Гость (11:02:53 29-10-2024) а сейчас в названым "крестьянском масле" -сплошная пальма!!!... - "Жесть! Беспредел! и нет никакого контроля!!!! значит выгодно кому-то???!!!" Гость, что за риторический вопрос? Кто у руля государства?
11:13:44 29-10-2024
Гость (11:02:53 29-10-2024) а сейчас в названым "крестьянском масле" -сплошная пальма!!!... Конечно. Тому, кто является спикером Госдумы.