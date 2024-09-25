На сколько увеличат МРОТ в России с 1 января 2025 года?

Премьер-министр подчеркнул, что требуется обеспечить опережающий рост оплаты минимального размера оплаты труда, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тысяч

25 сентября 2024, 09:55, ИА Амител

Деньги / Фото: unsplash.com

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют в России с 1 января 2025 года. Об этом во вторник, 24 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На сколько поднимут МРОТ, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

На сколько вырастет МРОТ в 2025 году?

МРОТ с начала 2025 года вырастет на 16,5% и составит 22 440 рублей, сообщил Михаил Мишустин. Такая мера позволит поднять заработные платы порядка четырех миллионов сотрудников по всей стране. Кроме того, увеличение МРОТ будет стимулировать внутренний спрос.

Премьер-министр пообещал, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда в России составит 35 тысяч рублей, пишет РБК. Также Мишустин распорядился включить увеличение МРОТ в национальный проект "Кадры".

На сколько повышали МРОТ в 2024 году?

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года был проиндексирован на 18,5% и составил 19 242 рубля.

Напомним, МРОТ используется для расчета зарплат, социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и др. С 2018 года МРОТ устанавливается не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на следующий год. Методика расчета МРОТ изменилась с 2020 года: ранее он определялся на основе потребительской корзины, а теперь рассчитывается как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.