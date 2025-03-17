Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Допуск пар с одним ребенком резко увеличит спрос
17 марта 2025, 10:15, ИА Амител
Значительное снижение требований к заемщикам по семейной ипотеке, которое в последнее время активно обсуждают власти, может привести к росту цен. Как сообщают "Известия", об этом заявили эксперты, оценивая возможные нововведения.
Так, по поручению вице-премьера Александра Новака ведомства должны проработать вопрос о допуске к семейной ипотеке пар с одним ребенком до 18 лет. В такой ситуации ипотека станет доступней, а число новых потенциальных заемщиков будет исчисляться миллионами человек.
Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, разгон спроса способен привести к росту цен на 16–18%, что в полтора раза выше ожидаемой инфляции. При этом экономист РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко добавила, что на отдельные объекты цены могут расти еще активнее.
10:21:06 17-03-2025
И без ипотеки подымут
10:48:27 17-03-2025
Гость (10:21:06 17-03-2025) И без ипотеки подымут...
Предложение превышает спрос. Цены сильно упадут не зависимо от новых схематозов с ипотекой. Дутых, пустых, бюджетных, ничем не обеспеченных, кредитных, заёмных средств, для перекачки в карманы банкиров и девелоперов, никто больше давать не будет. Продавать придётся за ту цену, за которую готовы покупать, а не за ту, которую хочется продаванам и инвесторам в бетон.
12:41:56 17-03-2025
Гость (10:48:27 17-03-2025) Предложение превышает спрос. Цены сильно упадут не завис... За те 10 лет, что ты поешь эту мантру, жизнь доказала обратное
10:43:55 17-03-2025
государство должно заниматься строительством жилья а не черт знает кто...
11:27:44 17-03-2025
..... (10:43:55 17-03-2025) государство должно заниматься строительством жилья а не черт...
Любопытно узнать, а какая сфера чего-либо стала лучше, после того как стала государственной?
12:10:28 17-03-2025
Sic semper tyrannis (11:27:44 17-03-2025) Любопытно узнать, а какая сфера чего-либо стала лучше, п... встречный вопрос - а какая сфера стала лучше и доступнее (особенно по стоимости и регулярным выплатам) после того как её отдали в частные руки!? мусор? ЖКХ? транспорт? Лесное хозяйство?.......
13:29:49 17-03-2025
Гость (12:10:28 17-03-2025) встречный вопрос - а какая сфера стала лучше и доступнее (ос... Телеком. Забыли, как десять лет подключение телефона ждали? Поликлиники частные, стоматологии. Доставка, маркетплейсы (привет Почте России и Роспосылторгу). Такси.
13:51:37 17-03-2025
Гость (13:29:49 17-03-2025) Телеком. Забыли, как десять лет подключение телефона ждали? ... Со стационарным телефоном в Барнауле разобрались после строительства новой городской телефонной станции, исчезли очереди. Мобильная связь - лишь явление технического прогресса. Поликлиники, стоматология - и сейчас обращаюсь только к "своим" врачам, напрямую, как раньше. Доставка, маркетплейсы получили большое развитие благодаря пандемии. Что касается Почты России, то она незаменима. Летом надо было отправить бандероль, прождали СДЭКа неделю, у них случился сбой, не смогли отправить, пошли на почту. Почта России взяла в 2 раза дешевле, срок доставки на 2 дня меньше. Так что у вас сомнительные примеры. Сейчас только с такси лучше, да и то уже стало многим недоступно по причине высокой цены.
11:40:46 17-03-2025
влажные фантазии системообразующих банков, строителей и примазавшихся к девелоперам, прости оспади, инвесторов.
стройте на свои, правда без сверхприбылей как привыкли.
автоваз тоже мечтал, что будет жигули по цене тойот продавать,ну на крайний случай китайцев.
по итогу 2 года продукция гниет на складах, и снова клянчат 21 ярд на родненький минивен к 27му году, в котором из Российского будет только шильдик.
12:08:16 17-03-2025
Гость (11:40:46 17-03-2025) влажные фантазии системообразующих банков, строителей и прим... Возможно что-нибудь и будет условно российским, но за шильдик скажу вам со знанием вопроса, что на 100% он будет изготовлен в Китае.
10:26:24 18-03-2025
Гость (12:08:16 17-03-2025) Возможно что-нибудь и будет условно российским, но за шильди... Наличие природных ископаемых и размер страны - это наша беда, к сожалению. Их настолько много, что делать и развивать производства в рф "нет смысла", и пока есть природные богатства и есть кому их продавать, все останется по прежнему. Только страны у которых нет ни земель, ни природных ресурсов и достаточно цивилизованное население способны к развитию и прогрессу, иначе им просто не выжить. Так что шильдик тоже будет китайским или чьим то еще, но не российским
13:26:00 17-03-2025
Система в цикле с положительной обратной связью.
Те люди, у которых есть деньги, инвестируют в квартиры.
Спрос поднимает цены. Квартиры становятся недоступными. Цена на аренду растет.
Те, у кого есть деньги: "о! аренда подросла, надо еще купить квартир!".
И по кругу.
13:46:24 17-03-2025
Гость (13:26:00 17-03-2025) Система в цикле с положительной обратной связью.Те люди,...
Нет никакой обратной связи. Нас слегка кинули. Инвестиционную квартиру невозможно продать с убытком в 25%. Другую инвестиционную арендаторы ухайдокали так, что вся аренда обнулилась и никто больше не хочет арендовать. Попадос случился.
14:03:43 17-03-2025
Гость (13:46:24 17-03-2025) Нет никакой обратной связи. Нас слегка кинули. Инвестици... Бывает. Поиск хороших арендаторов - сложный вопрос. У меня временно однушка сдавалась, арендаторы поселились, вроде норм. Соседи начали жаловаться, арендаторы резко съехали. Диван прожжен, паласы прожжены, две двери внутренние сломаны, стекла в них выбиты, завалили угол комнаты так, что угол перестал прогреваться и там завелась черная плесень. Ремонт квартиры в итоге обошелся дороже чем с них платы получили.
13:46:36 17-03-2025
Гость (13:26:00 17-03-2025) Система в цикле с положительной обратной связью.Те люди,... А кто виноват, что кроме квартир больше не во что инвестировать? Может в акции Барнаульского Патронного завода? Как считаете, надежный план?
14:08:55 17-03-2025
инвестировать надо в большие совместные предприятия где вы -первопроходцы
например в пароходство - стройте красивые пароходы возите людей кататься по Оби в круизы,
стройте баржи и возите зерно по Оби хоть в Томск хоть дальше. Тарифы РЖД вам помогут -отбоя не будет от клиентов
поймите покупать бетонные коробки в муравейниках стало просто нерентабельно
16:44:13 17-03-2025
Гость (14:08:55 17-03-2025) инвестировать надо в большие совместные предприятия где вы -... а на пароходе сам никита михалков и цыгане с медведем
20:34:02 17-03-2025
Гость (14:08:55 17-03-2025) инвестировать надо в большие совместные предприятия где вы -... анализ стоимости недвижки, как первички, так и вторички, за последние 5 лет легко опровергнет такое голословное заявление.
20:50:18 17-03-2025
Гость (14:08:55 17-03-2025) инвестировать надо в большие совместные предприятия где вы -...
покупать бетонные коробки в муравейниках стало бесперспективно.
- регион бедный, люди уезжают;
- рождается меньше людей;
- умирает больше людей.