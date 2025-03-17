Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки

Допуск пар с одним ребенком резко увеличит спрос

17 марта 2025, 10:15, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Значительное снижение требований к заемщикам по семейной ипотеке, которое в последнее время активно обсуждают власти, может привести к росту цен. Как сообщают "Известия", об этом заявили эксперты, оценивая возможные нововведения.

Так, по поручению вице-премьера Александра Новака ведомства должны проработать вопрос о допуске к семейной ипотеке пар с одним ребенком до 18 лет. В такой ситуации ипотека станет доступней, а число новых потенциальных заемщиков будет исчисляться миллионами человек.

Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, разгон спроса способен привести к росту цен на 16–18%, что в полтора раза выше ожидаемой инфляции. При этом экономист РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко добавила, что на отдельные объекты цены могут расти еще активнее.