Семейную ипотеку расширят на "вторичку" в городах, где строят не больше двух домов

Под программу может попасть Горно-Алтайск

15 марта 2025, 15:28, ИА Амител

Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

С 1 апреля семейную ипотеку распространят на вторичный рынок в городах, где строят не больше двух домов. Таким образом, семьи с ребенком до шести лет включительно смогут купить квартиру по ставке до 6% годовых, но только один раз, сообщили в пресс-службе Минфина России.

"Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц", – уточнили в ведомстве.

"Известия" со ссылкой на федеральную компанию "Этажи" пишут, что среди региональных центров под новые условия программы попадают Мурманск, Анадырь, Нарьян-Мар, Донецк, Запорожье и Херсон.

Из 100 крупнейших городов России по численности населения семейная ипотека на "вторичку" также может быть расширена в Комсомольске-на-Амуре, Братске и Орске. Также под программу могут попасть Туапсе, Геленджик и Горно-Алтайск.