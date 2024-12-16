Цены ниже. Барнаульцы все чаще выбирают вторичное жилье

Эксперт рассказал, как меняется рынок недвижимости

16 декабря 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KC4oo

Многоквартирный дом Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С ноября 2023 года стоимость квадратного метра квартир в Барнауле выросла на 12,3%, достигнув 116,8 тыс. рублей, свидетельствуют данные аналитиков федерального портала "Мир квартир". Средняя цена предложения на рынке недвижимости города – 6 млн рублей, что на 11,1% больше, чем годом ранее.

Наблюдается тенденция перехода части покупателей с первичного рынка на вторичный. Это связано с тем, что цены на вторичном рынке сейчас ниже, говорит генеральный директор "Мир квартир" Павел Луценко.

"Квартира в новостройке Барнаула сегодня стоит в среднем 7,2 млн рублей", – отмечает эксперт.

Он прогнозирует, что рост цен на недвижимость Барнаула сохранится как на первичном, так и на вторичном рынке. А снижение цен может начаться не раньше января следующего года.

Федеральный портал "Мир квартир" – одна из крупнейших российских баз объектов недвижимости, охватывающая все регионы страны и объединяющая более 6 млн объявлений. Ежемесячная аудитория сайта – более 3 млн посетителей (по данным Liveinternet*).

*Liveinternet ("Лийвинтернет")

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