Смелость в бизнесе. В середине мая на Алтае пройдет масштабный форум риелторов

Эксперты обсудят новые стратегии и инструменты в недвижимости

18 апреля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFK4G3Xe

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Уже в седьмой раз на Алтае пройдет один из крупнейших в сфере недвижимости Сибири форум риелторов Altai Realestate ("Алтай Риалстейт"). Локация традиционная – пятизвездочный курорт "Манжерок". В течение двух дней, 16–17 мая 2025 года, более 500 экспертов обсудят, как сегодня "прокачать" свои навыки, чтобы завтра стать лучшим на рынке недвижимости.

"Прокачать" экспертность

В этом году форум носит название "Смелость в бизнесе. Смена поколений". Смелость – то, что действительно очень актуально в работе риелторов в период кризиса на рынке недвижимости. Где ее взять и как использовать – расскажут ведущие федеральные бизнес-спикеры.



В числе экспертов Настасья Белочкина, Михаил Москотин, Елена Прохорова, Екатерина Никитина, Екатерина и Алёна Карелины, Мария Мокрышева. Хедлайнером мероприятия станет Игорь Рызов, эксперт по ведению переговоров, бизнес-тренер, обладатель премии "Деловая книга года", основатель центра переговоров.



Общение с мэтрами станет важной частью профессиональной подготовки, которая поможет риелторам не только удержаться на рынке, но и извлечь максимальную выгоду в условиях кризиса. Форум предлагает хорошую платформу для обучения, обмена опытом и совместной выработки новых решений.

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Выстроить диалог с властью

Одна из ключевых задач форума – получить информацию о векторе развития строительного сектора в Республике Алтай. Это поможет участникам рынка недвижимости своевременно скорректировать стратегию развития.

Узнать о новых инвестиционных объектах

Форум откроет выставку новостроек, где будут преобладать инвестиционные проекты в туристических локациях. Это отличная возможность для риелторов познакомиться объектами строительства не только на Алтае, но и в других регионах России. А также пообщаться с ведущими застройщиками, задать им вопросы, обсудить сотрудничество. Гости смогут посетить брокер-тур по инвестиционным проектам региона. Республика Алтай становится все более привлекательным направлением для инвесторов, что делает этот тур особенно интересным.

Организаторы форума позаботились об участниках. Для гостей форума будет действовать скидка на проживание в пятизвездочном отеле на всесезонном курорте "Манжерок".

Форум Altai Realestate дает уникальную возможность стать частью бизнес-комьюнити среди профессионалов в рынке недвижимости и наладить контакты с потенциальными партнерами и клиентами. Это событие будет сопровождаться активным медийным присутствием, включая фотографии и видеосъемку, что позволит участникам создать яркий контент для своих социальных сетей и привлечь внимание новой аудитории.

Союз "СРО НП "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"

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