Changan стал лидером рейтинга удовлетворенности клиентов среди китайских авто в КНР

В Алтайском крае автомобили данной марки представлены у официального дилера "Тисс Авто"

29 августа 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KTZpX

Автомобиль Changan / Фото: "Тисс Авто"

Changan* третий год подряд становится неоспоримым лидером среди китайских брендов согласно исследованию, в котором приняло участие 25,2 тыс. человек из 80 городов КНР. Все они приобрели новый автомобиль с июня 2022 по март 2023. Changan стал безоговорочным лидером среди локальных брендов и получил наивысший индекс удовлетворенности. Участников опроса попросили оценить не только сам автомобиль, но и уровень клиентского сервиса.

Более того, исследования показывают, что потребители в КНР редко ориентируются на чужое мнение при выборе машин.

Перед покупкой 73% уже имеют представление о том, какой автомобиль хотят. Они мало посещают дилерские центры для ознакомительных визитов и предпочитают те бренды, которые уже имеют хорошую репутацию.

Уже на протяжении 60 лет компания показывает отличные результаты в автомобильной индустрии.



Перед запуском в серию все модели Changan преодолевают по 4 млн километров. Высочайший уровень комфорта и безопасности уже стал его визитной карточкой. Это далеко не первый раз, когда авто удостаивался такой высокой награды.











Автомобили Changan / Фото: "Тисс Авто"

В Алтайском крае бренд Changan представлен у официального дилера "Тисс Авто". Кстати, на любую модель Changan в России предоставляют оригинальную заводскую гарантию пять лет или 150 000 тыс. км.

*Changan ("Чанган"); J.D. Power ("Джей.Ди. Пауэр").

*SSI – это рейтинг удовлетворенности клиентов, который составляют специалисты агентства J.D. Power*. Исследователи оценивают потребительские мнения, поведение покупателей при выборе автомобиля, качество продукции и ее надежность.

Группа компаний "Тисс Авто" (Официальный дилер Changan в Алтайском крае)

Адрес: ;г. Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: +7 (3852) 299-000

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Фото: "Тисс Авто"

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