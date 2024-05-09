Часть барнаульцев осталась без горячей воды из-за аварии по контуру ТЭЦ-2

Сейчас Барнаульская теплосетевая компания выявляет причины и место повреждения

09 мая 2024, 19:58, ИА Амител

Смеситель / Фото: unsplash.com

Падение давления и температуры горячей воды по контуру ТЭЦ-2 произошло в Барнауле. Об этом сообщает барнаульский филиал СГК в Telegram-канале.

Инцидент случился в 17:45. Сейчас Барнаульская теплосетевая компания выявляет причины и место повреждения.

"Приносим извинения за временное отсутствие горячей воды, в течение двух часов горячее водоснабжение будет восстановлено", – добавили в СГК.Напомним, что днем 8 мая из-за аварии на магистральном трубопроводе на улице Молодежной без горячей воды остались жители центра краевой столицы. Работы завершили глубоко ночью и к утру ресурс уже поступил в дома граждан.