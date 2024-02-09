Часть Чуйского тракта перекрыли в Алтайском крае из-за метели

По прогнозам синоптиков, метели и сильный ветер в регионе задержатся и на ночь

09 февраля 2024, 22:15, ИА Амител

Дорога в снегу / Фото: pxhere.com

Ограничение движения ввели из-за непогоды для пассажирского транспорта на Чуйском тракте от Барнаула до Бийска. Соответствующее предупреждение разослали жителям Алтайского края.

Ранее сообщалось, что движение перекрыто по трассе А-322 Барнаул – Казахстан.

По прогнозам синоптиков, метели и сильный ветер в регионе задержатся и на ночь. Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах.