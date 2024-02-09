Еще одну трассу перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Речь идет о А-332 — движения нет от Барнаула до Казахстана

09 февраля 2024, 21:16, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com

Ограничение движения ввели из-за непогоды на всей трассе А-332 Барнаул – Казахстан. Об этом уведомили жителей Алтайского края в МЧС.

Напомним, что из-за метели с сильным ветром в регионе сегодня перекрывали почти все трассы. На данный момент власти не сообщали об открытии только одной – дороги K-03 на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска.

По прогнозам синоптиков, метели и сильный ветер в регионе задержатся и на ночь. Водителям нужно быть очень внимательными и аккуратными на дорогах.