Часть Чуйского тракте в Алтайском крае перекроют 19 августа из-за военных колонн
Запрет на проезд будет действовать с 20:25 до 22:25
19 августа 2024, 17:04, ИА Амител
Военная колонна / Фото: eng.mil.ru
Вечером 19 августа в Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция в Telegram-канале.
Запрет на проезд будет действовать с 20:25 до 22:25 на участке поселок Украинский – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – граница Первомайского и Косихинского районов.
В ГАИ призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к ситуации. Вместе с тем в ведомстве отметили, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены инициатором.
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