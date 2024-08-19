Часть Чуйского тракте в Алтайском крае перекроют 19 августа из-за военных колонн

Запрет на проезд будет действовать с 20:25 до 22:25

19 августа 2024, 17:04, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

Вечером 19 августа в Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Запрет на проезд будет действовать с 20:25 до 22:25 на участке поселок Украинский – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – граница Первомайского и Косихинского районов.

В ГАИ призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к ситуации. Вместе с тем в ведомстве отметили, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены инициатором.