В Барнауле изменятся 17 маршрутов из-за ремонта теплосети. Схемы движений

Движение на проспекте Ленина ограничат в полдень, чтобы пропустить общественный и личный транспорт

19 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Перекрытие на улице Партизанской / Фото: barnaul.org

В Барнауле с 12:00 23 августа до 22:00 25 августа перекроют нечетная сторона проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Партизанской, в связи с чем изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.

"Решение об ограничении движения транспорта именно с 12:00 принято для того, чтобы пропустить общественный и личный транспорт в утренние часы пик", - пояснили власти.

Движение общественного транспорта организуют по следующим схемам:

по маршрутам № 1, 10, 20, 25, 27, 35, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144 при движении в сторону Речного вокзала: пр-кт Ленина – ул.Чкалова – пр-кт Комсомольский – ул.Никитина – пр-кт Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;

при движении в сторону Речного вокзала: пр-кт Ленина – ул.Чкалова – пр-кт Комсомольский – ул.Никитина – пр-кт Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений; по маршруту № 6 при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": пр-кт Ленина – ул.Чкалова – пр-кт Комсомольский, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": пр-кт Ленина – ул.Чкалова – пр-кт Комсомольский, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений; по маршруту № 41 при движении на конечный остановочный пункт "ул.Солнечная Поляна": ул.Партизанская – пр-кт Социалистический – ул.Никитина –пр-кт Ленина, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Чкалова – пр-кт Социалистический – ул.Партизанская, далее по маршруту;

при движении на конечный остановочный пункт "ул.Солнечная Поляна": ул.Партизанская – пр-кт Социалистический – ул.Никитина –пр-кт Ленина, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Чкалова – пр-кт Социалистический – ул.Партизанская, далее по маршруту; по троллейбусному маршруту № 1 при движении с конечного остановочного пункта "Стадион": пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пл.Победы, в обратном направлении: пл.Победы – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту;

при движении с конечного остановочного пункта "Стадион": пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пл.Победы, в обратном направлении: пл.Победы – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту; по троллейбусному маршруту № 7 при движении с конечного остановочного пункта "ул.Взлетная": пр-кт Ленина - пр-кт Строителей – пл.Победы, в обратном направлении: пл.Победы – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту.

Ограничение движение транспорта необходимо в связи с продолжением работ по ремонту теплосети на улице Партизанской в районе пересечения с проспектом Ленина. Ранее из-за работ изменили маршрут автобуса № 41.