Часть домов в центре Барнаула осталась без света из-за аварии

На восстановление подачи электроэнергии уйдет от двух до трех часов

24 октября 2024, 19:21, ИА Амител

Розетка / Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema

Аварийное повреждение электросети привело к отключению света в центре Барнаула. Как рассказали amic.ru читатели, сейчас электроэнергии нет на одной стороне в районе пересечения улицы Молодежной и пр. Красноармейского.

Масштабы отключения точно неизвестны, но как отметил читатель, света по району не видно "очень далеко".

В аварийной службе Барнаульской горэлектросети рассказали, что работы над устранением повреждения уже ведутся. Они займут от двух до трех часов. Что стало причиной поломки – пока неизвестно.