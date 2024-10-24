Часть домов в центре Барнаула осталась без света из-за аварии
На восстановление подачи электроэнергии уйдет от двух до трех часов
24 октября 2024, 19:21, ИА Амител
Розетка / Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema
Аварийное повреждение электросети привело к отключению света в центре Барнаула. Как рассказали amic.ru читатели, сейчас электроэнергии нет на одной стороне в районе пересечения улицы Молодежной и пр. Красноармейского.
Масштабы отключения точно неизвестны, но как отметил читатель, света по району не видно "очень далеко".
В аварийной службе Барнаульской горэлектросети рассказали, что работы над устранением повреждения уже ведутся. Они займут от двух до трех часов. Что стало причиной поломки – пока неизвестно.
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