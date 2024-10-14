В мэрии Барнаула рассказали о последствиях непогоды

Мэр Вячеслав Франк поручил усилить работу по очистке межквартальных проездов и дворов, а также держать на контроле работу трамваев и троллейбусов

14 октября 2024, 11:31, ИА Амител

Барнаула после снегопада / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание по устранению последствий непогоды, на котором ему доложили о причиненном стихией ущербе. 12 октября в городе выпало 18,2 мм дождя и мокрого снега, что составило половину месячной нормы, а температура тогда понизилась до -2 градусов, сообщили в мэрии.

Начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на совещании рассказал, что для ликвидации последствий стихии привлекалась оперативная группа в составе 509 человек и 197 единиц техники. На контроле районных администраций остаются работы по распилу и вывозу упавших деревьев. За 12 октября в Барнауле зафиксировали падение 44 деревьев и 21 крупной ветки, в результате чего пострадало 23 автомобиля.

Замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин на совещании также доложил, что в результате непогоды произошло 12 аварийных ситуаций на ЛЭП, а 13 октября случилось три отключения света в пригороде. Все повреждения оперативно устранили. Сейчас комитет по ЖКХ совместно с администрациями районов следит за ситуацией во дворах многоэтажек и работой управляющих компаний.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин рассказал, что из-за обледенения контактной сети 12 октября останавливалось движение электротранспорта. Специалисты "Горэлектротранса" очистили 124 километра трамвайной контактной сети, и уже вечером 13 октября все восемь трамвайных и три троллейбусных маршрута были открыты для движения.

Вячеслав Франк поручил администрациям районов усилить работу по очистке межквартальных проездов и дворов и при необходимости задействовать спецтехнику, а также держать на контроле работу электротранспорта.