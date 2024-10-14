В мэрии Барнаула рассказали о последствиях непогоды
Мэр Вячеслав Франк поручил усилить работу по очистке межквартальных проездов и дворов, а также держать на контроле работу трамваев и троллейбусов
14 октября 2024, 11:31, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание по устранению последствий непогоды, на котором ему доложили о причиненном стихией ущербе. 12 октября в городе выпало 18,2 мм дождя и мокрого снега, что составило половину месячной нормы, а температура тогда понизилась до -2 градусов, сообщили в мэрии.
Начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на совещании рассказал, что для ликвидации последствий стихии привлекалась оперативная группа в составе 509 человек и 197 единиц техники. На контроле районных администраций остаются работы по распилу и вывозу упавших деревьев. За 12 октября в Барнауле зафиксировали падение 44 деревьев и 21 крупной ветки, в результате чего пострадало 23 автомобиля.
Замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин на совещании также доложил, что в результате непогоды произошло 12 аварийных ситуаций на ЛЭП, а 13 октября случилось три отключения света в пригороде. Все повреждения оперативно устранили. Сейчас комитет по ЖКХ совместно с администрациями районов следит за ситуацией во дворах многоэтажек и работой управляющих компаний.
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин рассказал, что из-за обледенения контактной сети 12 октября останавливалось движение электротранспорта. Специалисты "Горэлектротранса" очистили 124 километра трамвайной контактной сети, и уже вечером 13 октября все восемь трамвайных и три троллейбусных маршрута были открыты для движения.
Вячеслав Франк поручил администрациям районов усилить работу по очистке межквартальных проездов и дворов и при необходимости задействовать спецтехнику, а также держать на контроле работу электротранспорта.
11:33:53 14-10-2024
подшипники у самокатов заржавеют, батареи сдохнут, электроника кончится и их в утиль?
спасибо тебе, непогода!
приходи как новые самокаты завезут!
11:55:44 14-10-2024
Сегодня опять без света! Вернее сказать со светомузыкой - каждые 10 минут выкл/вкл свет.
Надеемся что доделывается ремонт после субботы.
А про оперативность устранения аварий мы бы, жители Бельмесово, могли и поспорить - более 20 часов устранение аварии это оперативно? Спасибо что не в мороз минус 35!
12:33:41 14-10-2024
Бельмесево (11:55:44 14-10-2024) Сегодня опять без света! Вернее сказать со светомузыкой - ка... А кто вас заставлял в бельмесово селиться?
13:04:49 14-10-2024
Гость (12:33:41 14-10-2024) А кто вас заставлял в бельмесово селиться? ... Бельмесев)
14:05:55 14-10-2024
гость (13:04:49 14-10-2024) Бельмесев)... В Фирсово, где почему то нет таких проблем со светом, мы просто все не вместимся.
Да и селились мы тут в те времена когда сети были в нашей собственности и мы их с помощью своей обслуживающей организацией держали в безаварийном состоянии. Но закон сказал отдать электохозяйство спецкомпании и вот теперь без света сидим.
13:22:29 14-10-2024
Бельмесево-Центральный район Барнаула, поэтому коммуникации должны поддерживаться так же как в городе.
18:13:10 14-10-2024
Олег (13:22:29 14-10-2024) Бельмесево-Центральный район Барнаула, поэтому коммуникации ... И Барнаул был построен вокруг этой загадочной Бельмесёвы
18:10:37 14-10-2024
У нас всё ДОЛЖНО быть и поддерживаться. НО ... не обязано.